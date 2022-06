VIDÉO - Législatives : Marine Le Pen estime "possible d'envoyer un groupe très important" du RN à l'Assemblée

Marine Le Pen, leader du Rassemblement national s'est exprimée ce dimanche après la diffusion des premières estimations du premier tour des élections législatives. Elle arrive en tête dans la 11e circonscription du Pas-de-Calais avec 54,95% des voix, selon les résultats provisoires, mais n'est pas élue pour autant, car elle recueille 23,42 des voix des inscrits et non 25%. Depuis Hénin-Beaumont elle a salué lors de son discours "un résultat en progression de sept points par rapport à 2017 malgré une abstention considérable". Le Rassemblement national a récolté 18,9% des voix au soir du premier tour des élections législatives, selon les premières estimations.

Dans les circonscriptions où un candidat du RN est qualifié au second, Marine Le Pen a appelé les électeurs à "confirmer et amplifier leur vote". "Le second tour nous offre la possibilité d'envoyer un groupe très important de députés patriotes dans la nouvelle Assemblée nationale", a-t-elle martelé. "Nous pouvons en effet espérer nombre de députés pour faire valoir avec cœur et convictions vos valeurs et vos intérêts comme le pouvoir d'achat et la sécurité" a-t-elle ajouté.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le président du Rassemblement National, Jordan Bardella, a de son côté appelé "les électeurs au sursaut" pour le second tour des élections législatives, ajoutant qu'il n'y a "pas de fatalité" à l'alternative entre majorité présidentielle et union de la gauche. Il a indiqué sur TF1 qu'il voterait "blanc" dans le scénario d'un second tour entre un candidat du parti présidentiel et de l'union de la gauche (Nupes), estimant que ses électeurs "feront pareil".