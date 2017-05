Législatives à Marseille : le député sortant, Henri Jibrayel, accusé d'agression dans la 7e circonscription

A l'approche du premier tour des élections législatives, la tension monte à Marseille, dans la 7e circonscription des Bouches-du-Rhône. Le candidat de la République en Marche, Said Ahamada, accuse son concurrent, le candidat socialiste Henri Jibrayel, d'agression contre deux colleurs d'affiches.

Ce sont les premières escarmouches électorales dans les quartiers nord de Marseille. Le candidat socialiste sortant de la 7e circonscription, Henri Jibrayel, est accusé d'agression sur des colleurs d'affiches du mouvement "la république en marche".

Le candidat REM dans la circonscription, Said Ahamada, a porté plainte. Selon lui, les deux colleurs d'affiches ont été agressés, insultés et même menacés de mort, par des proches d'Henri Jibrayel, en présence du député. Said Ahamada affirme aussi que l'altercation a été enregistrée et que l'enregistrement a été remis à la police.

Henri Jibrayel nie l'agression

De son coté le député sortant explique qu'il a surpris des colleurs d'affiche concurrent en train d'arracher ses propres affiches. Selon lui, il y aurait bien eu des explications, mais la rencontre se serait soldée par une bise.

Il a donc décidé de porter plainte, lui aussi, pour dénonciation calomnieuse.