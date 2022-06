Législatives : match retour entre Andrée Taurinya (Nupes) et Jean-Michel Mis (Ensemble) à Saint-Étienne Sud

Le député sortant Ensemble de la deuxième circonscription de la Loire (Saint-Étienne Sud) Jean Michel Mis est arrivé deuxième du premier tour des législatives dimanche 12 juin (27,36 %), derrière l'insoumise Andrée Taurinya (34,27 %), représentante de la Nouvelle union populaire, écologique et sociale. Un résultat qui "n'est pas une réelle surprise" pour le macroniste, même s'il s'attendait "à un score plus serré".

"Il faut lui reconnaître ce talent : Jean-Luc Mélenchon a su à la fois nationaliser le débat pour lui donner une ampleur inédite et puis il a su rassembler dans sa diversité les forces de gauche. Et donc il est assez normal que de ce fait, un grand nombre de candidats Nupes, c'est vrai chez moi comme ailleurs, aient la capacité non seulement de se maintenir, mais effectivement d'être devant."

Pour Andrée Taurinya, "la grande victoire, c'est d'avoir réveillé l'espoir. Et on pense que tous les gens qui ne se sont pas déplacés pour les législatives au premier tour vont se réveiller au deuxième tour parce qu'on fait là la démonstration que cet accord programmatique historique, il peut se concrétiser. Donc on espère et on va travailler toute cette semaine pour dire aux gens qu'il ne faut pas désespérer et qu'on peut encore faire barrage à la politique de Macron parce que sinon, on va la subir encore pendant cinq années."

En 2017, Jean-Michel Mis avait battu Andrée Taurinya au second tour 57,47 % contre 42,53 %.