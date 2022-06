Législatives : Mathilde Roy, candidate LR-UDI dans la Somme veut "augmenter les petites retraites"

Mathilde Roy, adjointe au maire d'Amiens et candidate LR-UDI dans la première circonscription de la Somme.

"Quand on sait que le minimum vieillesse est de 976 euros, ça peut être compliqué de vivre", constate sur France Bleu Picardie Mathilde Roy, adjointe au maire d'Amiens et candidate LR-UDI dans la première circonscription de la Somme pour les élections législatives des 12 et 19 juin. Elle fait face au député sortant François Ruffin (Picardie Debout / Nupes). Mathilde Roy propose également d'augmenter les salaires.

"Quand on sait que le minimum vieillesse est de 976 euros, ça peut être compliqué de vivre, explique Mathilde Roy. Je porte la proposition de revaloriser les petites retraites, et également augmenter ce qui reste à un enfant handicapé quand son parent meurt et qu'il était déjà bénéficiaire d'une pension de réversion."

Mathilde Roy, adjointe au maire d'Amiens et candidate LR-UDI dans la première circonscription de la Somme. Copier