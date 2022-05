Législatives : Maud Clavequin vent debout contre une union entre le PS et LFI

Maude Clavequin, la première secrétaire fédérale du PS dans les Territoires de Belfort, considère que l'union possible en vue des élections législatives entre le PS et LFI est une "erreur stratégique" et "une faute politique majeure".

A six semaines des élections législatives, c'est l'heure des grandes manœuvres à gauche. Après l'accord historique trouvé avec Europe écologie les verts dans la nuit de ce dimanche 1er à ce lundi 2 mai, la France Insoumise négocie désormais avec le Parti socialiste et le Parti communiste. Mais côté socialiste, certains voient cet accord d'un très mauvais œil. C'est le cas de Maude Clavequin, première secrétaire fédérale du PS dans le Territoire de Belfort. Pour elle, il y a deux gauches irréconciliables.

"Je crois qu'aujourd'hui, il faut dire les choses très clairement, le PS n'a rien à faire avec La France Insoumise", affirme Maude Clavequin, évoquant des différences programmatiques en particulier sur l'Union Européenne mais aussi "de fortes divergences en matière de valeurs". La première secrétaire fédérale du PS est notamment très critique du positionnement de Jean-Luc Mélenchon : "Quand on pense que la gauche c'est l'universalisme, la République, le respect des institutions, quand on pense que la gauche doit être pro-européenne, _Jean-Luc Mélenchon ne peut pas être considéré comme un homme politique de gauche_." Selon l'ex-candidate à la mairie de Belfort, le leader de LFI est un "populiste" qui "par un certain nombre de déclarations, met en danger notre nation, nos institutions."

Maud Clavequin très critique des positions géopolitiques de LFI

C'est la position de LFI sur l'Union Européenne qui constitue le principale point d'achoppement entre LFI et le PS, comme c'était le cas avec EELV. "Déclarer que nous serions en capacité demain de ne pas respecter un certain nombre d'accords à l'échelle européenne reviendrait à dire que nous sommes dans une logique de négation de ce qu'est la construction européenne et que on se retirerait in fine d'un certain nombre de traités. C'est terrible", déclare Maude Clavequin.

C'est pourquoi, la socialiste estime que des élections législatives qui porterait Jean-Luc Mélenchon au poste de Premier ministre serait "dramatique", a fortiori au vu de la situation géopolitique, "je pense évidemment à la guerre en Ukraine." "On voit bien que plus que jamais, la question d'une défense à l'échelle européenne, élargie à des discussions évidemment avec l'OTAN, doit être au cœur des discussions."

Une union des "progressistes" et des "modérés"

Maud Clavequin, qui avait reçu le soutien de La République en Marche en novembre 2019 pour sa candidature aux municipales de 2020 à Belfort, prône plutôt "une logique de coalition comme ça peut se faire en Allemagne." Et elle précise : "Je pense qu'il faut travailler avec les personnalités politiques qui sont modérées, que ce soient des écologistes, que ce soit des des centristes." Elle évoque notamment la "Fédération progressiste" lancée par le maire de Dijon et ancien président du groupe socialiste au Sénat François Rebsamen. Cette fédération, que la première secrétaire fédérale du PS a rejointe, souhaite collaborer avec le gouvernement.

Quant à une possible scission au sein de son parti, Maude Clavequin estime que "les choses vont évoluer dans les prochains jours. Ce qui est certain, c'est que il n'est plus question de suivre cette stratégie de disparition complète de que spécialiste de l'histoire du socialisme."