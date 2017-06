Législatives : Michèle Crouzet (REM) et Julien Odoul (FN) en débat sur France Bleu Auxerre

Ils se sont qualifiés dimanche dernier pour le second tour des législatives dans la circonscription de Sens-Joigny (troisième circonscription), Michèle Crouzet pour la République en marche avec 28% des voix et Julien Odoul pour le Front National avec 25%

Ces deux candidats de l'Yonne aux parcours politiques divergents ont un point commun, ils ont tous les deux été encartés à l'UDI.

Michèle Crouzet était encore à l'UDI début mai, avant de s'engager pour Emmanuel Macron à la veille du second tour. Julien Odoul, lui a quitté le parti centriste en 2014 et alors qu'à 20 ans, c'est d'abord au PS qu'il s'était inscrit. Le candidat de 32 ans, est d'ailleurs rapidement monté dans la hiérarchie du FN : conseiller spécial de Marine Le Pen, assistant parlementaire d'une députée européenne (visée par une enquête de la justice française) puis secrétaire du FN dans l'Yonne et en 2015 élu conseiller régional. A 49 ans, Michèle Crouzet elle aussi a vite cumulé les responsabilités politiques: adjointe au maire d'Evry (Sénonais), puis vice-présidente du conseil départemental. Aujourd'hui à son compte dans la gestion financière, elle connait bien le monde des entreprises pour avoir travaillé à la chambre de commerce. Côté métier, Julien Odoul est un professionnel de la politique depuis 2009, successivement assistant, attaché parlementaire et conseiller.

"Concernant mon engagement à l'UDI, ce n'était pas un engagement politique mais professionnel auprès de quelqu'un que je respecte encore énormément, André Santini" - Julien Odoul

De son côté, Michèle Couzet répond sur son engagement auprès d'Emmanuel Macron il y a tout juste quelques semaines

"Je vais rester fidèle à mes engagements En marche, d'ailleurs entre le mouvement En marche et l'UDI, il n'y a d'ailleurs pas un grand fossé" - Michèle Crouzet

Débat des législatives : Michèle Crouzet (REM) et Julien Odoul (FN) - Première partie Copier

Débat législatives : Michèle Crouzet (REM) et Julien Odoul (FN) - Seconde partie Copier

En matière économique, malgré la proximité avec l’Ile-de-France, le nord du département reste marqué par un chômage à près de 10%. Là encore, Michèle Crouzet et Julien Odoul ont des points communs dans leurs programmes : baisse des cotisations sociales et baisse d’impôt pour les entreprises. Chacun a pu préciser ses propositions

"Nous proposons une grande avancée, un employeur qui perd sont travail pourra bénéficier d'une allocation chômage" - Michèle Crouzet

Pour le Front National, Julien Odoul, s'explique sur l'impact que pourrait avoir une politique protectionniste sur les entreprises de l'Yonne qui exportent