LÉGISLATIVES : mode d'emploi avant le second tour en Côte-d'or

On vote ce dimanche pour le second tour des élections législatives en France. En Côte-d'Or, il y a cinq duels pour départager les dix candidat(e)s. Et il y aura forcément des nouveaux visages.

Le visage de la nouvelle Assemblée nationale et les noms des nouveaux député(e)s en Côte-d'Or seront connus ce dimanche 18 juin dans la soirée. Les électeurs de Côte-d'Or doivent départager dix candidat(e)s dans les cinq circonscriptions que compte le département.

Cinq duels en Côte-d'Or

Il y aura forcément des nouveaux visages, au moins quatre nouveaux députés puisqu'un seul sortant est encore en lice pour ce second tour. Les électeurs vont devoir départager les 10 candidat(e)s en lice dont une seule femme. Des députés qui seront ensuite amenés à préparer et à voter les lois mais aussi à poser des questions au gouvernement.

908 bureaux de vote ouverts

Dans le département, les bureaux ouvrent à 8h et ferment à 18h sauf à Dijon, Chenôve, Chevigny-Saint-Sauveur, Fontaine-lès-Dijon, Longvic, Talant, Quetigny et Saint-Apollinaire où ils ferment à 19h.

En Saône-et-Loire il y a aussi cinq duels dans les cinq circonscriptions et là aussi dix candidat(e)s en lice.

Vous retrouvez tous les résultats ce dimanche soir dans notre émission spéciale Législatives, rendez-vous dès 19h30 sur France Bleu Bourgogne et sur francebleu.fr