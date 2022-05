Législatives : "mon investiture était une évidence" estime Sandrine Josso

La gronde des militants locaux n'a finalement pas été entendue, et malgré un agenda judiciaire qui vient percuter la campagne électorale, Sandrine Josso sera bien la candidate de la majorité présidentielle dans la 7è circonscirtpion de Loire-Atlantique. Elle livre ses impressions à France Bleu Loire Océan.

Êtes-vous soulagée ?

Je suis ravie d’avoir l’investiture, mais je n’en doutais pas. Donc tout va bien. C’était une évidence pour moi.

Ça n’a pas été un long fleuve tranquille ...

Je suis députée donc je travaille, j’ai continué à travailler, l’investiture pour moi, je vous l’ai dit, c’était une évidence, donc elle arrive quand elle arrive, mais je n’avais pas de pression à ce niveau là.

Les relations sont difficiles avec les militants locaux de Renaissance ( ex LREM), allez-vous leur tendre la main ? Certains annoncent déjà qu'ils ne feront pas votre campagne...

Il y a beaucoup de "marcheurs" que je connais depuis 2017, donc ceux qui voudront venir avec moi, viendront avec moi, et puis ceux qui ne voudront pas, ne viendront pas. Vous savez, moi je suis plutôt quelqu’un qui fédère, je suis quelqu’un de positif, donc les gens positifs et constructifs viendront avec moi.

Le 31 mai prochain, la justice rendra sa décision dans le litige qui vous oppose à l'une de vos anciennes attachées parlementaires qui affirme que vous lui devez 10.000 euros. Ce rendez-vous judiciaire à dix jours du premier tour, n'est ce pas gênant ?

Absolument pas. Parce qu'il y a déjà eu un premier jugement du tribunal des prud’hommes, qui date du 1er octobre dernier et qui a débouté cette personne de tout. Donc elle a traversé la rue et elle est allée voir l’autre tribunal pour tenter une seconde chance mais moi je suis sereine. Il adviendra ce qu’il adviendra, mais comme elle a déjà été débouté de tout aux prud’hommes, je pense que on peut s’attendre à des choses qui vont enfin s’apaiser, suite à ça.

Vous avez quitté LREM au cours du mandat précédent pour être "en cohérence avec vos valeurs", êtes-vous toujours fidèle à Emmanuel Macron ?

Absolument, j’ai toujours été fidèle à Emmanuel Macron. Je suis toujours aussi ravie de continuer à porter son projet dans la majorité. Ce sera avec grand plaisir que je le ferai tous les jours pendant ma campagne.

Ne regrettez-vous pas de ne pas avoir voté la confiance au gouvernement d'Édouard Philippe à deux reprises ?

Les seuls sujets importants, lorsqu'on est un député de la majorité, c’est de voter le budget, et moi j’ai toujours voté le budget. Après, effectivement, nous sommes des députés, on représente des territoires, on a aussi une liberté de choix, et une liberté de votes sur certains sujets. J’ai toujours été fidèle parce que j’ai toujours voté le budget. Le reste n’est pas important dans la considération du parlement.

Même ne pas voter la confiance à un gouvernement lorsqu’on est député de la majorité ?

Comme je vous l'ai dit, ce qui compte au parlement c’est le budget. Ce n’est pas autre chose. J’ai toujours voté le budget