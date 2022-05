Législatives Montargis : la course d'obstacles commence pour Jean-Michel Blanquer

Ce lundi 9 mai, Jean-Michel Blanquer lance sa campagne pour les élections législatives. Il sera notamment l'invité de France Bleu Orléans en direct à 7h45 le matin, avant de se rendre sur le terrain, dans cette 4ème circonscription du Loiret où il a été officiellement investi jeudi dernier comme candidat de la majorité présidentielle. Et le ministre de l'Education nationale le sait : sur le terrain, il ne sera pas forcément accueilli à bras ouverts.

Montargis, ça va le changer d'Ibiza

Exemple au hasard de rencontres, rue Dorée à Montargis, au cœur de la circonscription. Quand on demande aux passants ce qu'ils pensent de la candidature de Jean-Michel Blanquer, on trouve certes déjà des partisans - "Je pense que c'est un bon professionnel de l'Education, quelqu'un de très avancé sur le plan intellectuel", nous dit ainsi Philippe " - mais surtout beaucoup d'habitants sceptiques, voire hostiles.

"Ça va le changer d'Ibiza, ironise ainsi Sandrine, en référence à l'île espagnole, depuis laquelle le ministre avait annoncé en janvier un énième protocole sanitaire pour les écoles, déclenchant une tempête médiatique et politique. Il fallait bien qu'ils le mettent quelque part ; alors, Montargis, on est une petite ville proche de Paris, où il y a peut-être des choses à faire, pourquoi pas ? Mais, il va s'ennuyer !" Marie-Line, elle, est encore plus sévère : "Qu'il reste à Ibiza ! assène-t-elle. Ici, quand on vote, on connaît les gens. Je ne vois pas trop l'intérêt de sa candidature : c'est de l'opportunisme et rien d'autre."

Des messages d'enseignants de toute la France"

Sans surprise, du côté des adversaires politiques, les réactions ne sont pas plus tendres. Le communiste Bruno Nottin, qui sera le candidat de l'union de la gauche (version Nouvelle Union Populaire Ecologique et Sociale) se montre particulièrement virulent : "Ce parachutage est une honte, envoyer quelqu'un qui ne connaît rien à la circonscription relève d'un mépris profond et d'une très vieille façon de faire de la politique", tacle-t-il. Mais Bruno Nottin veut en profiter pour donner une dimension symbolique à l'affrontement de juin : "Jean-Michel Blanquer est un des principaux ministres de la macronie, responsable de la casse du service public de l'Education nationale depuis 5 ans."

L'élu communiste (conseiller municipal d'opposition à Montargis), assure recevoir des messages de soutien venus de toute la France, de la part d'enseignants "extrêmement remontés, qui eux aussi, veulent faire de cette circonscription une bataille extrêmement symbolique pour faire chuter le ministre". Un exemple parmi d'autres, ci-dessous :

Même détermination chez Jean-Pierre Door, le député sortant LR qui ne se représente pas mais qui veille à sa succession en participant de manière très active à la campagne de son poulain, Ariel Lévy. "On va tout faire pour bloquer Blanquer, résume Jean-Pierre Door. Ils envoient un exilé de Paris, qui vient ici pour quoi faire ? Il n'a aucune attache locale, il ne connaît personne, à part la poignée de militants "marcheurs" : on va expliquer qu'il n'a rien à faire chez nous." Ibiza et le parachutage : les deux sparadraps risquent de coller à Jean-Michel Blanquer dans cette campagne des législatives.