Législatives Montargis : Philippe Moreau, candidat du Mouvement de la Ruralité, fustige "les parachutages"

Contre la candidature (annoncée) d'Ariel Lévy et celle (pressentie) de Jean-Michel Blanquer, Philippe Moreau, le maire ex-LR de Nogent-sur-Vernisson confirme qu'il sera candidat aux législatives dans la 4ème circonscription du Loiret. Avec l'étiquette "Le Mouvement de la Ruralité" (ex CPNT).

Philippe Moreau l'avait annoncé dès octobre : il persiste et signe. Le maire ex-LR de Nogent-sur-Vernisson sera bien candidat aux élections législatives de juin prochain dans la 4ème circonscription du Loiret. Il partira finalement sous la bannière du Mouvement de la Ruralité, le nouveau nom du CPNT (Chasse, pêche, nature et traditions).

Montargis risque de devenir une terre de parachutages"

Une façon d'éviter d'apparaître comme le candidat dissident de la droite dans cette circonscription où Jean-Pierre Door, député LR depuis 21 ans, ne se représente pas. Philippe Moreau n'a en effet pas digéré que les Républicains choisissent d'investir Ariel Lévy, certes conseiller départemental de Montargis depuis juin 2021, mais qui était encore adjoint au XVIème arrondissement de Paris en mars 2021.

Contre l'ex-Parisien Ariel Lévy, et aussi, probablement contre le Parisien Jean-Michel Blanquer - le ministre de l'Education Nationale, dont l'hypothèse d'une candidature à Montargis a été évoquée par France Bleu Orléans dès mardi dernier, et qui devrait officiellement se lancer en début de semaine prochaine - Philippe Moreau entend jouer la carte de l'ancrage local, lui qui est élu à Nogent-sur-Vernisson depuis 2008 (et maire depuis 2020). "Montargis risque de devenir une terre de parachutages, ironise-t-il. Je crois au contraire qu'on a besoin d'une candidature sur l'ancrage local et la légitimité du territoire, parce que les électeurs souhaitent un député qu'ils connaissent depuis longtemps et qui soit à portée de main, à portée de voix."

La ruralité ne saurait être confisquée par les élites parisiennes"

Et de défendre "une candidature de conviction, et non pas d'appareil". Même s'il a donc accepté le soutien du Mouvement de la Ruralité, qui devrait présenter 200 candidats à travers la France. "Ce soutien a du sens, explique-t-il, parce que la ruralité est quand même malmenée aujourd'hui, et qu'elle ne saurait être réservée à des élites parisiennes. Et parce que la 4ème circonscription, où je fais de la politique depuis 20 ans, est aux deux tiers une circonscription rurale."

Philippe Moreau souligne enfin "la fracture" qui s'est creusée dans le monde rural. "Ma priorité est de réduire cette fracture, qui concerne notamment les services publics, la mobilité, le numérique, le médical. C'est d'abord cette fracture qui explique les très hauts scores de l'extrême droite dans la ruralité." Dans cette 4ème circonscription du Loiret, Marine Le Pen a en effet obtenu 52% des voix au second tour de la présidentielle.