Législatives en Finistère : à Morlaix, le difficile challenge de Gwenegan Bui

Gwenegan Bui était le suppléant de Marylise Lebranchu. Il a siégé au palais Bourbon quand la députée est devenue ministre. Il affronte l'étoile montante des Républicains, le juppéiste Maël De Calan, et la marcheuse Sandrine Le Feur, portée par la dynamique Macron. Faites vos jeux !

La député sortante de cette quatrième circonscription du Finistère, Marylise Lebranchu, ne se représente pas. Pour lui succéder, le PS présente Gwenegan Bui, Conseiller régional, pur produit du PS, puisqu'il a dirigé les MJS. Il connait l'assemblée pour avoir été le joker de Marylise Lebranchu pendant trois ans et demi, à l'époque où elle était ministre.

"Si les électeurs ne se rassemblent pas autour de ma candidature au premier tour, la gauche risque de ne pas être présente aux second tour" Le socialiste Gwenegan Bui

Mais dans cette campagne, il le reconnait lui-même, il n'a pas un rôle facile, puisqu'il doit défendre le bilan de François Hollande. Il lui faut aussi se positionner par rapport à Emmanuel Macron (il indique déjà qu'il pourrait voter certaines lois, sur l'éducation ou sur la santé par exemple, mais qu'il veut donner une impulsion sociale à ce quinquennat). Gwenegan Bui qui devrait être gêné par la division de la gauche "Si les appareils n'ont pas été capables de se rassembler, c'est aux électeurs de le faire. Si les électeurs ne se rassemblent pas autour de ma candidature au premier tour, la gauche risque de ne pas être présente au second tour, comme avec Lionel Jospin en 2002, ou comme lorsqu'on a été obligé de choisir entre Emmanuel Macron et le FN."

La gauche part très divisée

Face au socialiste, Europe Ecologie les Verts présente Christine Prigent, et il y a 3 candidatures à gauche de la gauche : Ismael Dupont pour le PCF, Julien Kerguillec pour la France insoumise et Patricia Blosse pour Lutte ouvrière.

Un candidat de droite très "Macron-compatible"

Maël de Calan évite soigneusement de mentionner sur son affiche qu'il est le candidat Les Républicains. Il appelle à "enterrer la hache de guerre entre les partis pour faire avancer le pays"... Et estime qu'il est mieux placé pour le faire que la candidate de la République en Marche: "Edouard Philippe, notre nouveau Premier Ministre m'a appelé pour me souhaiter bonne chance, explique Maël De Calan, chacun porte ses couleurs mais moi ce que je veux proposer aux habitants du Pays de Morlaix, c'est d'être un député fort, qui pourra les protéger. Le jour où il faudra se battre, pour Perharidy, pour l’hôpital de Morlaix, pour Brit'Air, pour l'agriculture ou l’agro-alimentaire, l'interêt des habitants de la circonscription de Morlaix, quelque soit leur couleur politique, ce sera d'avoir un député qui pèse. Un député qui peut appeler le Premier ministre pour le faire venir, si jamais il y a un problème. Moi je pourrai faire ça, je ne suis pas sur que ce soit le cas de mes concurrents.'

Une candidate de la République en Marche novice en politique

La réponse de la candidate En Marche ne se fait pas attendre : Sandrine Le Feur, agricultrice bio, fait sa première campagne. Elle le dit et le redit, c'est bien elle qui est investie par La République En Marche! Au passage, elle dénonce les ambitions parisiennes et affirme que sa seule ambition à elle, c'est de défendre la Bretagne, et pas de faire carrière.

"Si on n'est pas dans la majorité présidentielle, on est dans l'opposition, et les candidats de l'opposition ne pèsent pas à l'Assemblée Nationale" Sandrine Le Feur (REM)

"Ce n'est pas une question de réseaux, c'est une question de défendre et représenter les citoyens, explique-t-elle Sandrine Le Feur. C'est bien d'avoir des relations à Paris, mais c'est mieux d'avoir des relations de terrains. Elle ajoute : "malgré tous les réseaux que peuvent avoir les candidats, puisqu'ils sont dans la politique depuis un moment, ce qui va primer demain, c'est d’être dans la majorité présidentielle. C'est bien beau d'avoir des réseaux, mais si on n'est pas dans la majorité présidentielle, on est dans l'opposition, et on sait bien que les candidats de l'opposition ne pèsent pas pour représenter les Français à l'Assemblée Nationale"

Une triangulaire peu probable... avec 15 candidats!

Il y a quinze candidats sur cette quatrième circonscription du Finistère. Pour la petite histoire, certaines communes n'avaient même pas assez de panneaux pour coller toutes les affiches de campagne. Corinne Nicole, de Oui la Bretagne explique qu'il est difficile d'exister dans cette campagne : "Le problème de la vie politique française, c'est qu'il n'y en a que pour les grands partis, les petits partis ont du mal à exister, on n'est pas toujours bien entendu"

La liste des autres candidats sur cette quatrième circonscription du Finistère :