Législatives à Morlaix : Pierre Karleskind accuse Maël de Calan de « malhonnêteté »

Le vice-président du Conseil régional et référent La République en Marche dans le Finistère tacle le candidat les Républicains de Morlaix. Sur France Bleu Breizh Izel, il l’accuse d’entretenir l’ambiguïté sur ses relations avec La République En Marche.

La situation se tend dans cette quatrième circonscription du Finistère. C’est dans cette circonscription de Morlaix que le résultat est le plus serré. La candidate en Marche, Sandrine Le Feur, devance le candidat Les Républicains Maël de Calan de 800 voix seulement.

Alors la République en marche sort l’artillerie lourde, à la veille du deuxième tour. Car Maël de Calan est très proche du Premier Ministre et ne manque pas de le rappeler. Il avait par exemple déclaré à France Bleu Breizh Izel : "Edouard Philippe, notre nouveau Premier Ministre m'a appelé pour me souhaiter bonne chance".

Un soutien que le Premier Ministre a réaffirmé hier soir, en prenant le temps d'appeler Maël de Calan, pour l'assurer de son soutien.

"Maël de Calan a joué de la malhonnêteté pendant toute cette campagne", selon P. Karleskind

Aujourd’hui, le référent En marche dans le Finistère Pierre Karleskind s’agace sur France Bleu de cette ambiguïté : « Maël de Calan a joué de la malhonnêteté pendant toute cette campagne, explique le vice-président du Conseil régional, en faisant croire qu’il avait été contacté par En Marche. Maël de Calan n’a pas été contacté par en marche. Il a le droit d’avoir des amis qui lui conseillent d’adhérer à En Marche, mais il avait plusieurs mois pour ce présenter à l’investiture En Marche, il ne l’a pas fait. »

"Pierre Karleskind n'est pas au courant, c'est tout!"'

Ce lundi matin, le candidat de la droite et du centre lui répond : "Pierre Karleskind n'est pas au courant, c'est tout. Tout cela se joue au dessus de lui!" Le président des Républicains dans le Finistère agace les macronistes, qui ne digèrent pas le bandeau qu’il a apposé sur ses affiches, et sur lequel on peut lire : « Une droite ouverte pour réformer avec Macron »

Pierre Karleskind prend la peine d’une mise au point : « J’ai vérifié personnellement, s’il avait été contacté, et nous ferons un point dans la semaine, pour rétablir la vérité. Parce que jouer à ce point-là sur l’ambigüité, ce n’est pas correct envers les électeurs"

"Il dénonce la recomposition politique à laquelle Emmanuel Macron aspire", se désole Maël de Calan

La réponse de Mael de Calan ne s'est pas faite attendre : "Il dénonce la recomposition politique à laquelle Emmanuel Macron aspire. Ça ne plait pas au socialiste Pierre Karleskind, mais ça plait à Emmanuel Macron et Edouard Philippe !"