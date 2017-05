Législatives : Naïma Charaï invitée ce jeudi de la matinale de France Bleu Gironde

Elle a été choisie par Noël Mamère pour prendre la relève du député écologiste dans la 3e circonscription de la Gironde. Elle a été porte-parole de Benoît Hamon pendant la campagne de la présidentielle. Elle est en direct sur France Bleu Gironde ce jeudi de 8h à 8h30.

Depuis dix ans, on pourrait penser que Naïma Charaï vit dans l'ombre de Noël Mamère, en tant que suppléante du député écologiste. Mais l'image est un peu exagérée. D'abord parce que la socialiste de 44 ans n'a pas la langue dans sa poche. Elle sait dire ce qu'elle pense, sur une ligne à la gauche du Parti Socialiste. Elle a ainsi été l'une des chevilles ouvrières de la campagne de Benoît Hamon, d'abord lors de la primaire à gauche, ensuite lors de la course à l'Elysée où elle a été nommée porte-parole au niveau national. Ensuite, Naïma Charaï a son propre parcours. Femme politique aujourd'hui puisqu'elle est également élue au Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine, mais issue à l'origine de ce qu'on appelle la société civile. Née au Maroc, arrivée à 4 ans à Fumel dans le Lot-et-Garonne pour rejoindre son père, Naïma Charaï, après un cursus en psychologie, a d'abord été bénévole dans des centres sociaux, participant aux maraudes. Puis elle a participé à la fondation de l'association Ippo à Bordeaux, spécialisée dans l'accueil des prostituées avant d'adhérer au PS après le 21 avril 2002.

AUjourd'hui, Naïma Charaï fait partie des 22 candidats en lice sur la 3e circonscription de la Gironde qui comprend le sud de Bordeaux et les villes de Bègles, Talence et Villenave-d'Ornon. Après Catherine Fabre (La République en marche) et Edwige Diaz (Front National), elle est l'invitée spéciale de la matinale de France Bleu Gironde ce jeudi entre 8h et 8h30.

