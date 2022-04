Législatives : "Nous sommes la tortue, doucement mais sûrement" promettent les insoumis 06

Les insoumis forts de leur score à la présidentielle sont en pleine négociations. Feront-ils front commun avec le PS et les écologistes. Si le parti socialiste pourrait rejoindre l'Union Populaire, le choix d'EELV reste incertain. En attendant sur le terrain local les représentants LFI font campagne. Olivier Salerno sera chef de file dans la première circonscription, celle du port de Nice, celle d'Eric Ciotti.

Les Ecologistes rechignent à trouver un accord, arriverez-vous à convaincre les français si vous n'arrivez pas déjà à rassembler à gauche ?

Nous, on a quelque chose, il me semble assez convaincant. C'est le programme, le programme de l'avenir en commun qu'on a proposé en 2012, en 2017, en 2022 ou à chaque fois, on a fait un score et un nombre de voix conséquent qui n'a pas arrêté d'augmenter. Donc c'est parce que justement ce programme il est cohérent, crédible, travaillé, articulé.

Il ne fait pas l'unanimité votre programme puisque Jean-Christophe Cambadélis, ex secrétaire du Parti socialiste, dit "c'est une réédition que le PS rejoigne la France Insoumise" ?

On veut quand même poser un marqueur par rapport au quinquennat de François Hollande. Il s'est fait élire sur un programme "mon ennemi, c'est la finance" et ça a été tout le contraire. Nous, on veut vraiment passer complètement à autre chose. Donc si on est pas d'accord avec ça, c'est plutôt tant mieux pour nous.

Clémentine Autain dit "si les législatives ne se passent pas comme prévu, il faudra aller chercher la victoire dans la rue." Donc, si on n'adhère pas à votre programme à la présidentielle, si on y adhère pas aux législatives, vous allez manifester jusqu'à ce qu'on ait envie d'y adhérer ?

La démocratie, c'est pas tous les cinq ans, c'est tout le temps. C'est une tradition française. On manifeste régulièrement. Quand on n'est pas d'accord avec quelque chose, on crée un rapport de force, un rapport de forces dans la rue, avec des syndicats, avec des associations, ça ne veut pas dire l'insurrection, ça veut dire faire vivre la démocratie.

Et concernant les investitures dans les Alpes-Maritimes ?

L'Union populaire, ça veut dire qu'on fera peut être des candidats du Parti socialiste à la place d'un insoumis.A partir du moment où ils ont accepté ce programme de gouvernement sous la bannière commune de l'Union populaire. Vous avez des gens qui viennent du secteur associatif, de la vie de tous les jours. Il y a plein de gens qui ont plein de choses à dire dans ce pays et ça serait bien que l'Assemblée nationale soit un peu plus cohérente avec la population.

Et vous avez des noms déjà dans Chef de file?

Il y a 18 chefs de file qui sont prêts à partir éventuellement. Sur la circonscription numéro une, il y a Anne-Laure Chaintron et moi-même. Ça sera dur ici et ailleurs. Mais de toute façon, dans les 577 circonscriptions de France, il faut absolument utiliser ce calendrier des élections. Parce que cette élection là, c'est quand même la dernière station avant le désert. La prochaine élection qu'il y aura, c'est dans trois ou quatre ans, donc il ne faut absolument pas laisser passer cette chance là.