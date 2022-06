Législatives : "Occupez-vous de vos affaires et votez", lance Jean-Luc Mélenchon aux jeunes sur France Bleu

Invité de l'émission "Ma France" sur France Bleu ce jeudi, le leader de La France insoumise et de la Nouvelle union populaire écologique et sociale (Nupes), Jean-Luc Mélenchon, a appelé les électeurs "fâchés par fachos" et "les jeunes" à "voter utile" pour les candidats de l'alliance de gauche contre celle de la majorité présidentielle dimanche, au second tour des législatives. 406 candidats de la Nupes sont qualifiés au second tour.

"Vous autres là, les fâchés pas fachos, mais très fâchés, c'est l'occasion de voter utile pour faire le ménage, et de dire à M. Macron qu'il reste à l'Élysée", a déclaré Jean-Luc Mélenchon à l'attention des partisans de Marine Le Pen. Le Rassemblement national est présent dans une centaine de circonscriptions pour ce second tour. "Moi je serai Premier ministre - et il sera traité avec respect, croyez-moi".

"Les jeunes, c'est pour vous"

Interrogé sur l'abstention, qui a atteint 52,49% au premier tour des législatives, Jean-Luc Mélenchon a tancé les plus jeunes, qui ont massivement voté pour lui lors de la présidentielle mais ont boudé les urnes dimanche dernier. 71% des 25-34 ans n'ont pas voté, 69% des 18-24 ans.

"Ils voteront ce qu'ils veulent, bien sûr (...) mais il faut y aller parce que c'est l'avenir de votre pays. Mais bon sang, c'est votre devoir, votre dignité d'être un peuple libre, votez, les jeunes surtout ! ", a-t-il insisté. "Ras-le-bol ! Ils viennent pleurer dans mon bureau, sur Parcoursup, et moi je me mouille à fond sur cette histoire, et au moment du vote, couic, il n'y a plus personne ! Ça, ça ne peut pas aller !"

"Occupez-vous de vos affaires, votez", a-t-il martelé. "Les jeunes, c'est votre monde, c'est pour vous, c'est vos gosses dont on parle, ce sont vos écoles, vos hôpitaux alors si vous regardez ça de loin et que ça vous fatigue de prendre dix minutes pour aller voter, franchement ne venez pas après dire 'qu'il faut faire quelque chose pour le climat et qu'il faut sauver les hérissons', c'est maintenant qu'il faut y aller avec les bulletins de vote, votez bien ce que vous voulez, mais prenez une décision".