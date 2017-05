Législatives : Océane Ravix (FN) est la plus jeune candidate dans les Landes

Il reste deux semaines aux 37 candidats landais pour convaincre les électeurs. La plus jeune des candidats s’appelle Océane Ravix, 24 ans, encartée depuis l'an dernier au Front National, elle se présente sur la troisième circonscription.

La campagne des législatives bat son plein, le premier tour du scrutin c'est le 11 juin. Dans les Landes, les trois députés socialistes sortants ne se représentent pas. A partir de ce lundi, les 37 candidats vont pouvoir coller leurs affiches officielles sur les panneaux électoraux..

Sur la troisième circonscription, celle d'Henri Emmanuelli, ils sont 13 à prétendre au poste de député. Parmi eux, la plus jeune des candidats : Océane Ravix, 24 ans, qui porte les couleurs du Front National. La jeune Landaise explique avoir baignée toute jeune dans la politique avec un grand-père maire en Isère, "c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, d'aider les Français et les Landais c'est quelque chose qui me tient à cœur."

Je m'investie à 100%, comme dans le sport

Océane Ravix est encartée depuis l'an dernier au parti, et c'est sa première candidature à une élection : "Je suis très motivée et persévérante donc je m'investie à 100%, comme dans le sport." Celle qui est dentiste équin, de profession, sait de quoi elle parle puisqu'elle a joué au basket et participé au championnat de France de rugby à 7 en 2011.

Pour sa campagne, la candidate n'a pas prévu, pour l'instant de réunion publique, mais elle veut aller au contact des Landais sur le terrain pour parler notamment agriculture, mais aussi accès aux soins, commerces de proximité, éducation, emploi et aide aux petites entreprises.

