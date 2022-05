Législatives : Olivier Dussopt investi, tous les candidats majorité présidentielle connus en Drôme et Ardèche

La majorité présidentielle a fait connaître les premières investitures pour les législatives ce jeudi soir. Cela concerne les sept circonscriptions de Drôme et d'Ardèche. Parmi ces candidats : Olivier Dussopt en Nord-Ardèche et le maire de Mirmande sur Montélimar.

On apprend ce jeudi soir par un communiqué de presse les noms des 187 premiers candidats investis par la majorité présidentielle. Parmi eux, figurent les sept candidats de Drôme et d'Ardèche. Sans surprise, Olivier Dussopt obtient l'investiture sur le Nord Ardèche. Le ministre des comptes publics n'est pourtant pas encore officiellement candidat : "je suis évidemment heureux de ce soutien. Je prends quelques jours avant de faire connaître ma décision. J'en informerai d'abord ma suppléante, Michèle Victory". Quand l'ancien socialiste Ardéchois a rejoint Emmanuel Macron et intégré le gouvernement, c'est elle qui l'a remplacé à l'Assemblée nationale. Particularité : constitutionnellement, celle qui est restée socialiste ne peut pas se présenter à cette élection si Olivier Dussopt est candidat.

Dans la Drôme, les députées sortantes sont désignées officiellement : Célia De Lavergne sur la 3e circonscription de la Drôme qui va du Vercors aux Baronnies et Mireille Clapot sur la 1ère circonscription de Valence. Ailleurs, ce seront de nouveaux visages dont le maire de Mirmande Benoit Maclin sur la circonscription de Montélimar où la députée LREM sortante Alice Thourot ne se représente pas.

En Ardèche :

• 1ère circonscription (Privas) : Séverine GINEYS, 45 ans, mère au foyer

• 2ème circonscription (Annonay) : Olivier DUSSOPT, 43 ans, Ministre

• 3ème circonscription (Aubenas) : Alexandra CAUQUIL, 42 ans, enseignante

Dans la Drôme :

• 1ère circonscription (Valence) : Mireille CLAPOT, 58 ans, Députée

• 2ème circonscription (Montélimar) : Benoît MACLIN, 44 ans, Maire de Mirmande

• 3ème circonscription (Arrière-pays drômois) : Célia De LAVERGNE, 42 ans, Députée

• 4ème circonscription (Romans): Olivier GAFA, 52 ans, chef d’entrepriseL