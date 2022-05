Législatives : Olivier Rohaut, alias Oliv Oliv, candidat à Montargis

La 4ème circonscription du Loiret est décidément très convoitée. Après le parachutage du ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer, c'est un trublion médiatique qui a décidé de se présenter aux législatives à Montargis : Olivier Rohaut - mais lui affirme avoir quitté Nice il y a 4 mois pour habiter Château-Renard, dans le Montargois.

Il promet de "moins crier" et de "construire davantage"

Olivier Rohaut s'est fait connaître sur les réseaux sociaux sous le sobriquet "Oliv Oliv" ; figure des Gilets Jaunes et des anti-pass sanitaire, chroniqueur chez Cyril Hanouna dans l'émission "Touche pas à mon poste !", il est coutumier des coups de gueule - ce qui lui vaut aussi parfois quelques moqueries :

"Je vais moins crier pour cette campagne, promet Olivier Rohaut, je vais essayer de construire. Moi je suis tombé dans la contestation sociale, je ne sais pas trop comment ; mais en 5 ans, on apprend et on se rend compte que si on ne construit pas, il n'y a rien qui avance. Aujourd'hui, j'ai hâte de porter à l'Assemblée nationale des propositions de loi qu'auront rédigées les citoyens eux-mêmes, de faire vraiment de la politique pour le peuple et par le peuple."

Olivier Rohaut compte d'ailleurs faire remplir des cahiers de doléance aux citoyens qu'il rencontrera dans un camping-car spécialement aménagé pour cette campagne : "On prendra un café, j'écouterai tout le monde, y compris les gens qui sont contre moi, assure-t-il. Un programme, ça se construit avec les idées des citoyens, les gens ont besoin de solutions concrètes."

Objectif : 25% au 1er tour

Ce qui ne l'empêche pas d'avancer déjà quelques engagements s'il est élu : tirer au sort des citoyens pour contrôler et enrichir son action de député ou encore reverser "une partie de sa rémunération de député" à des personnes "en grande précarité". Tout cela sans renier son opposition frontale à Emmanuel Macron : "Mon slogan pendant la présidentielle, c'était "Tout sauf Macron", j'aurais été prêt à combattre quelqu'un d'autre derrière mais pour moi le pire, c'était Emmanuel Macron et je reste persuadé que dans les mois à venir on risque d'avoir des mesures très contraignantes pour les Français."

Olivier Rohaut entend donc se servir de sa notoriété médiatique - son tract de campagne proclame qu'il a "l'aura nécessaire pour porter les problématiques du territoire au niveau national" (aura orthographié "orat" dans le document) - mais aussi de l'ancrage local de son suppléant, Alphonse Proffit, conseiller municipal d'opposition élu sur une liste citoyenne.

Le duo sera soutenu notamment par Jérémy Clément, autre figure des Gilets Jaunes, qui habite également Château-Renard. "S'il y a un endroit où il peut y avoir une surprise citoyenne dans ces législatives, c'est bien dans cette 4ème circonscription, prédit-il. On a à la fois la force de frappe et la visibilité d'Olivier Rohaut et l'expérience et la crédibilité d'Alphonse Proffit : si ça, ça fait pas 25% au premier tour, alors on se remettra en question et puis on travaillera jusqu'à ce que les gens soient mûrs." Jérémy Clément, lui, avait obtenu 4% des voix l'an passé aux élections régionales, à la tête d'une liste baptisée Démocratie écologique.