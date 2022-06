"J'avais initialement émis l'idée de rester à la Santé" : Olivier Véran invité de France Bleu Isère

Un invité spécial ce vendredi 10 juin à 7h45 sur France Bleu Isère : Olivier Véran, le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement. L'ex-ministre de la santé est aussi candidat dans la première circonscription de l'Isère, celle de Grenoble-Meylan. Il avait été largement élu il y a 5 ans avec 68% des voix. Mais qu'en sera-t-il cette fois ? Si Olivier Véran part largement favori dans sa circonscription, au niveau national l'union de la gauche pourrait devancer la majorité présidentielle selon notre sondage Ipsos-Sopra Steria pour Radio France.

Son nouveau ministère

France Bleu Isère - Certains ministres sont restés à leurs postes, comme Gérald Darmanin ou Bruno Le Maire. Avez-vous un regret de ne pas être resté au ministère de la Santé ?

"J'avais initialement émis l'idée de rester à la Santé" confie Olivier Véran à France Bleu Isère. "Et puis au cours des derniers mois, avec la campagne présidentielle, etc, j'ai préféré pouvoir occuper d'autres fonctions ministérielles. Et moi, je considère que notre démocratie ne va pas très bien. On s'attend encore une fois à une abstention qui est importante. Donc je souhaitais me pencher sur la question de la démocratie, être ministre en charge de la vie démocratique", explique Olivier Véran. "C'est d'ailleurs dans l'histoire de notre ville, avec Hubert Dubedout, les collectifs citoyens locaux, etc.. Se poser la question de comment mieux associer les Français à la construction des politiques publiques".

La montée de la Nupes - Union de la gauche

France Bleu Isère : Notre sondage montre une montée de la Nupes, qui pourrait arriver en tête dimanche avec 28% des voix. Cela vous inquiète-t-il ?

"Je me méfie des sondages nationaux. En tant que ministre chargée de la vie démocratique, j'invite vraiment vos auditeurs à voter, à prendre cinq minutes de leur temps dimanche pour aller voter. Ensuite, évidemment, je les appelle à voter pour nous accorder une majorité, pour avoir de la stabilité, pour que nous ayons encore une France forte dans l'Europe et dans le monde et qu'on puisse donner au président de la République les moyens de l'action", estime Olivier Véran. "S'il devait y avoir une absence de majorité au Parlement, et ce pour une durée d'un quinquennat, il serait extrêmement compliqué de naviguer et de gouverner".

Olivier Véran interpellé sur la revalorisation des soignants

Question de René, de Saint Hilaire du Touvet : "Je travaille dans le médico-social mais je n'ai pas eu de revalorisation dans le cadre du Ségur. Pourquoi ?"

Réponse d'Olivier Véran : "Initialement, la demande portait sur les blouses blanches, sur une demande d'augmentation de 300 € par mois. Et puis, à l'issue du Ségur, nous avons obtenu un accord syndical majoritaire, de la CFDT à Force ouvrière, qui prévoit finalement la revalorisation non pas des seuls soignants, mais de près de 2 millions de salariés des hôpitaux du médico-social dans le secteur public, privé, associatif. On peut discuter de savoir si c'est assez. Mais c'est un effort de 10 milliards d'euros de la nation", affirme Olivier Véran. "On voit effectivement qu'il y a encore des personnes, malgré l'élargissement du Ségur, qui ont pu ne pas percevoir cette hausse. Tout dépend du statut de l'établissement dans lequel travaille René. Si c'est un statut lié à l'hôpital, tous les salariés perçoivent la hausse de rémunération. Ensuite, il y aura à nouveau des corrections qui seront apportées, pour englober davantage de personnes. Dernièrement, par exemple, on a revalorisé les travailleurs sociaux, qui bénéficient aussi désormais de cette hausse de 180 € par mois".

Les autres candidats dans la 1ère circonscription

Face à Olivier Véran, il y aura pas moins de 8 candidats : Salomé Robin pour la Nupes, l'union de la gauche, mais aussi Rémi Adam pour Lutte Ouvrière. A droite, Brigitte Boer pour les Républicains, Bruno Lafeuille pour Debout La France, Aurore Meyrieux pour le Rassemblement National et Marine Chiaberto pour Reconquête. Enfin, Agnese Pignataro se présente pour le Parti Animaliste et François-Marie Perier, pour Ensemble pour les Libertés (EPL), soutenu par Martine Wonner.