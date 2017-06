Législatives : participation en légère hausse en Bretagne à midi par rapport au premier tour

A midi, 19,07 % des électeurs inscrits en Bretagne ont voté pour le second tour des élections législatives. Une participation en hausse par rapport au premier tour (18,95 %). Le Morbihan et les Côtes d'Armor sont les départements les plus citoyens.

Est-ce un effet du beau temps ? Ou bien les électeurs ont pris de l'avance avant d'aller à la plage cet après-midi ? La participation pour le second tour des élections législatives est en tout cas en hausse ce dimanche midi en Bretagne. 19,07 % des électeurs ont déjà déposé un bulletin dans l'urne. C'est un peu plus que la semaine dernière (18,95 % de participation à midi). C'est surtout largement supérieur à la moyenne nationale : 17,75 % des inscrits en France ont voté.

19,07 % de participation à midi en #Bretagne aux #legislatives2017, en légère hausse par rapport au 1er tour (18,95%). — Bleu Breizh Izel (@Francebleubzh) June 18, 2017

Un chiffre à relativiser cependant, puisque la mobilisation est bien plus faible qu'en 2012 en Bretagne (20,20 % d'électeurs votants à midi).

Le Morbihan et les Côtes d'Armor une nouvelle fois bons élèves

Comme lors de l'élection présidentielle, comme lors du premier tour des législatives, ce sont les morbihannais et les costarmoricains qui ont le plus fait leur devoir citoyen à midi en Bretagne.

20,99 % des électeurs du Morbihan ont voté . Mais c'est moins qu'au second tour en 2012 (21,22 %).

. Mais c'est moins qu'au second tour en 2012 (21,22 %). Dans les Côtes d'Armor, 19,06 % des inscrits ont voté . En forte baisse par rapport à il y a cinq ans (23,23 % en 2012).

. En forte baisse par rapport à il y a cinq ans (23,23 % en 2012). Du côté du Finistère, 18,59 % ont voté .

. Enfin, en Ille-et-Vilaine, seuls 17,39 % des inscrits sont allés dans les bureaux de vote ce dimanche matin.

Soirée spéciale sur France Bleu Breizh Izel à partir de 19h55, avec l'ensemble des résultats et les réactions des députés élus.