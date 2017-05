Législatives : pas de candidat En marche face à Eric Alauzet sur la deuxième circonscription du Doubs

Le parti d'Emmanuel Macron a dévoilé ce soir la liste complète de ses candidats aux législatives. L'écologiste Eric Alauzet, député sortant de la deuxième circonscription du Doubs, n'aura pas d'adversaire investi par La république en marche.

La deuxième circonscription du Doubs est l'une des 55 circonscriptions françaises où La République en marche a décidé de n'investir aucun candidat. C'est d'ailleurs la seule en Franche-Comté. Une manière de ménager la chèvre et le chou : le parti d'Emmanuel Macron n'investit pas Eric Alauzet mais il ne lui met pas non plus de bâtons dans les roues.

Le député écologiste sortant avait d'abord annoncé qu'il se représenterait aux législatives de juin prochain avec le soutien d'Europe Ecologie - Les Verts avant d'envisager une investiture En marche. Il ne l'a finalement pas mais n'aura pas non plus d'adversaire En marche. Un sort plutôt clément pour ce proche de Jean-Louis Fousseret, le maire de Besançon, qui fut l'un des tout premiers soutiens d'Emmanuel Macron.