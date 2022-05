Législatives : Patrick Molinoz (PRG) ne veut pas "s'allier avec les extrêmes" et refuse l'alliance de la Nupes

On connaît désormais la liste des candidats aux élections législatives (12 et 19 juin). En Côte d'Or, ils sont dix à briguer le poste de député dans la 4ème circonscription. Parmi eux, Patrick Molinoz, le maire PRG de Venarey-les-Laumes et aussi conseiller régional de Bourgogne-Franche-Comté.

France Bleu Bourgogne : Quelle est votre réaction à l'agression dénoncée par la candidate Reconquête dans la 1ère circonscription des Côtes d'Or ?

Je condamne complètement ces gestes. Aucune violence n'est justifiable en politique, comme dans la vie d'ailleurs. Il nous faut une société apaisée. Des violences contre les femmes c'est encore pire. Il faut condamner cela. Maintenant, malheureusement, un certain nombre de candidats et de partis jouent sur une opposition extrêmement dure et quelque part attisent les violences. Mais rien ne justifie l'agression d'un élu de la République ou d'un candidat, comme d'un citoyen. Ce n'est pas dans cette société là qu'il faut qu'on apprenne à vivre ensemble.

Concernant les législatives, votre parti, le Parti Radical de Gauche (PRG) a refusé de rejoindre l'alliance de la Nupes. Que reprochez-vous à cet accord ?

Immédiatement, nous avons discuté avec eux, avec Jean-Luc Mélenchon que nous connaissons bien et d'ailleurs il n'est pas en cause à titre à titre personnel, mais cette alliance, c'est la carpe et le lapin. C'est une alliance de dupes. C'est uniquement une petite bidouille pour essayer de sauver quelques sièges ici et là. Ce qui a fait que nous avons refusé cette alliance, c'est que nous ne croyons pas qu'il faille s'asseoir sur les valeurs pour récupérer quelques sièges. Entre l'extrême gauche et Emmanuel Macron, qui a oublié sa jambe gauche, il y a la place pour une gauche républicaine, laïque et européenne, une gauche responsable, une gauche de responsabilité qui ne rase pas gratis comme le fait l'extrême gauche. Donc on a préféré y aller sous nos couleurs plutôt que faire des promesses absolument intenables.

Vous ne croyez pas au rassemblement de la gauche ?

Je crois à un rassemblement de la gauche, mais sur la base de choses que l'on fera réellement ensemble. Vous verrez que dès les élections passées, les divergences, les désaccords profonds entre les Verts qui sont allés se vendre à des LFI, le parti socialiste officiel - parce qu'en Côte d'Or il ne suit pas cette ligne - qui est allée se vendre à LFI, les oppositions renaîtront immédiatement. Et donc on aura vendu aux électeurs une alliance qui explosera dès le lendemain des élections. Ce n'est pas sérieux.

Vous prenez le risque que la gauche ne passe pas du tout au second tour des législatives dans la 4ème circonscription, comme en 2017 ?

Je ne veux pas voir arriver à l'Assemblée nationale une majorité qui met à bas l'Europe. Nous avons besoin dans cette circonscription de l'Union européenne, de la PAC (politique agricole commune, ndlr), de l'aide aux agriculteurs, de l'aide au développement qui est donnée par les fonds que gère la région aux territoires. Vouloir sortir de l'Europe, soutenir un parti qui il y a quelques semaines encore, nous disait que Mr Poutine était quelqu'un de respectable, qui soutient des Etats dans le monde qui prennent quelques libertés avec la démocratie, qui remettent en cause la laïcité... Moi, je ne veux jamais être assis à côté de Mme Obono. Cette vision de la société et de l'opposition des hommes contre les hommes, ça n'est pas une vision de la société qui nous correspond. Nous voulons une société apaisée, nous voulons une société responsable, nous voulons construire dans le compromis. C'est l'ADN du Parti radical de gauche. On ne peut pas faire ça avec les extrêmes, ce n'est pas possible.

La réalité localement, c'est que que la 4ème circonscription classée à droite. Les électeurs ont placé Marine Le Pen en tête au second tour avec 52 % des suffrages. Vous prenez donc le risque que cette circonscription bascule vers l'extrême droite ?

Mais pas du tout. Je pense que les électeurs qui ne se reconnaissent ni dans l'extrême gauche ni dans Emmanuel Macron qui, je le redis, a oublié sa jambe gauche, seront orphelins si nous n'y allons pas, en alliance avec le Parti Socialiste de Côte d'Or. Ces électeurs là iront vers l'abstention. Moi, je pense qu'il faut aller les motiver parce qu'il y a la place dans ce pays pour une gauche encore une fois responsable que le PRG incarne. On ne peut pas se satisfaire du fait que l'élection présidentielle semble montrer que demain il n'y aurait plus qu'Emmanuel Macron et les extrêmes, extrême droite d'un côté, extrême gauche de l'autre. Nous pensons qu'il y a une autre voie.

Sur cette circonscription qui est très rurale, les habitants ont souvent l'impression d'être oubliés des politiques. Qu'est-ce que vous leur répondez en tant qu'élu local?

C'est vrai et c'est faux. Moi, je veux défendre une ruralité qui croit en ses chances. Pour autant, c'est vrai, le premier des dossiers sur nos territoires ruraux, c'est la santé. L'hôpital public est en souffrance. L'installation de professionnels de santé libéraux en médecine de ville est une extrême difficulté. Je prône et je défends depuis des années l'obligation d'installation pour les médecins qui sortent des études. Leurs études ont été payées par l'argent public, je pense qu'ils doivent trois ans de leur vie pour s'installer dans les territoires ruraux, qui sont par ailleurs extrêmement accueillants. C'est vital, si nous n'avons pas de services de soins dans nos territoires, nous n'aurons bientôt plus d'habitants.