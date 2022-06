Législatives Pays Basque : le débat de la IV° entre Annick Trounday (Ensemble) et Iñaki Echaniz (NUPES)

Premier débat d'entre deux tours entre le candidat de la gauche, Inãki Echaniz, et Annick Trounday (Ensemble), représentante de la majorité présidentielle. Il est organisé en direct et en public depuis le marché couvert de St Palais en collaboration avec Sud-Ouest.

Iñaki Echaniz (NUPES), et Annick Trounday (Ensemble) candidats pour le second tour sur la 4° circonscription

C'est la circonscription de toutes les surprises. A chaque élection, la "basco-béarnaise", a déjoué les pronostics, depuis le début du siècle. Cette fois-ci, les deux candidats pour le second tour sont ceux attendus, Annick Trounday, membre de La République en Marche avec l'étiquette "Ensemble" de la majorité présidentielle, et Iñaki Echaniz, encarté au parti socialiste et investi par l'alliance de gauche, la NUPES. Comment mobiliser pour le second tour, et vers quelles préoccupations porter la campagne?

Débat en public et en direct

Rendez-vous à partir de 18h au marché couvert à St Palais pour un débat en public et en direct entre les deux candidats. Vous pouvez écouter ce débat depuis notre site francebleu.fr/pays-basque.