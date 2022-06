Législatives au Pays basque : "Être davantage sur la circonscription" promet Vincent Bru, réélu

Il est réélu, sans aucune contestation. Le député Vincent Bru repart pour un nouveau mandat de cinq après les résultats du second tour des législatives qui l'ont placé très largement en tête dans la 6e circonscription des Pyrénées-Atlantiques, celle du littoral basque jusqu'à Ustaritz. 60,21 % des voix face à Tom Dubois-Robin (Nupes). Elle réunit 105.134 électeurs. Et pourtant, sur la ligne de départ avant le scrutin, il avait été tancé l'ancien maire de Cambo-les-Bains. Deux candidats dissidents de la majorité présidentielle et des critiques récurrentes d'édiles qui le trouvaient trop peu présent sur le territoire. "Message reçu", pour Vincent Bru au moment d'évoquer le résultat final.

"Je prends ça avec beaucoup de modération et de responsabilité, avec ce mandat qui s'annonce plus difficile vu les projections au niveau national. Je pense que nous devons agir et peut-être agir autrement. J'ai passé une campagne très active et qui m'a beaucoup fait réfléchir sur la manière dont-on peut représenter une circonscription. J'ai compris qu'il fallait être un peu moins à Paris et davantage sur la circonscription. C'est ce qu'attendent les électrices et électeurs. C'est un message reçu et j'espère, dans les semaines qui viennent, pouvoir démontrer que je serai beaucoup plus à leur écoute et à leurs côtés.

Peut-être que le Parlement sera plus écouté et plus puissant qu'il ne l'a été.

Quant à la nécessité de faire des alliances pour la majorité présidentielle, qui obtient la majorité, mais pas absolue à l'Assemblée Nationale. "Il y a les LR, mais pas seulement. Il y a également d'autres forces politiques. Je pense aux socialistes dissidents, comme certains se sont présentés dans le département, qui peuvent sur certains sujets, soutenir la politique du gouvernement. Ce sera plus difficile. Ce sont des "majorités d'idées", comme disait Edgar Faure, des majorités sur des thèmes. Le point positif - car il faut toujours rechercher du positif dans toute situation - c'est peut-être que le Parlement sera plus écouté et plus puissant qu'il ne l'a été. Nous n'avons jamais voulu être des godillots. Et vous le savez, j'ai parfois voté un petit peu contre ce que proposait le gouvernement. Cela permettra au Parlement de mieux s'affirmer et de montrer toute l'importance de la démocratie parlementaire."

Et pour la méthode ? "Je ne pense pas qu'Emmanuel Macron fasse des concessions, ou revoit des points de son programme, parce que c'est une nécessité de réformer. En revanche, discuter, ç'a déjà été fait et on continuera, comme sur l'éducation, par exemple, la question des retraites. Là, l'urgence immédiate, c'est de prendre des décisions pour pouvoir d'achat. Ensuite, le président de la République s'était déjà déclaré favorable à changer la méthode. Elle changera donc par sa volonté, mais aussi par la volonté des citoyens."