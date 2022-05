Législatives : Philippe Berta (Modem) veut "remettre notre Recherche dans le Top 3 mondial"

Philippe Berta, député sortant (Modem) de la sixième circonscription du Gard, a choisi de se présenter à nouveau. Il avait pourtant laissé entendre qu'il ne ferait qu'un seul mandat. et il s'explique ce jeudi sur France Bleu Gard Lozère : "Il ne faut pas y prendre goût, il ne faut surtout pas en faire un métier. Il faut se poser la question : si je vais à Paris, c'est pour faire quoi, et je vais servir à quoi ?" Le généticien développe : "J'avais au moins deux arguments, j'ai pris ma décision il y a très peu de temps. Le premier c'est sortir des griffes des mouvements extrêmes, des mouvements populistes cette circonscription, parce qu'elle est en danger (...) Et puis, à Paris, j'ai participé à beaucoup de choses sur la Santé, la crise covid, je me bats et j'ai fait rentrer à l'Assemblée la cause de trois millions d'enfants sur les maladies rares (..) c'est un début. Aujourd'hui, il faut repenser toute la filière médicaments".

"Représenter mon métier, les chercheurs, les enseignants chercheurs" Philippe Berta, sur FB Gard Lozère

Parmi ses adversaires pour cette élection, son ancien attaché parlementaire, François Courdil (LR). Philippe Berta ne l'épargne pas : "Moi je ne suis pas de tambour-trompette sur le terrain à serrer des mains et promettre des subventions que je ne pourrai pas donner, puisque ce n'est pas du tout de notre fait (..) C'est pas en allant sur les marchés ou les fêtes votives qu'on travaille (..) M. Courdil dit ce qu'il veut. J'observe son parcours politique : il a commencé à l'UNEF, puis chez Hamon, puis en Macronie -avec moi- , et ensuite chez les LR, et il me semble qu'il y a trois semaines il essayait de rerentrer en Macronie pour essayer d'avoir une étiquette supplémentaire. Je l'ai écouté ce matin sur votre radio, et bien sûr et c'est légitime, attaquer l'extrême gauche populiste, mais je ne l'ai pas beaucoup entendu attaquer l'extrême droite populiste. Et c'est là peut-être qu'il cherche sa prochaine niche politique, allez savoir.. "

"Je travaille pour sauver la gare de Manduel. J'ai bien dit sauver la gare de Manduel" Philippe Berta

Sont candidats sur la sixième circonscription : Philippe Berta (Modem), François Courdil (LR), Nicolas Cadène (NUPES), Stéphane Guillemin (Reconquête), Mounir Benslima (Cap 21 et Mouvement des écologistes libres)