Législatives: Pierre d'Herbais, candidat Reconquête en Mayenne, fustige le bilan des députés sortants

En Mayenne, le parti d'Eric Zemmour tente de se faire connaître et de s'implanter. Un mois avant le premier tour des élections législatives, Reconquête envoie trois candidats dans les trois circonscriptions du département.

Pierre d'Herbais, le représentant mayennais de Reconquête, est candidat dans la 2e circonscription, celle du Sud-Mayenne détenue par Géraldine Bannier (majorité présidentielle) depuis 2017. Sa priorité de campagne c'est la santé.

Invité du 6-9 de France Bleu Mayenne, Pierre d'Herbais estime que les députés sortants n'en ont pas assez fait pour améliorer l'offre de soins et améliorer le quotidien des patients mayennais : "il faut déjà écouter davantage les associations comme le collectif Santé en Danger qui propose de bonnes solutions. On demande à l'hôpital de faire des économies en pleine pandémie avec des fermetures de lits, on suspend des soignants. Yannick Favennec et Guillaume Garot, eux, votent des lois liberticides" constate-t-il.

Le collectif Santé en Danger a été créé en juillet 2020 et revendique plusieurs milliers d'adhérents.