Législatives : Polémiques dans la 1ère circonscription de la Vienne

France Bleu Poitou vous propose des coups de projecteurs sur les différentes circonscriptions du Poitou. Ce mercredi gros plan sur la 1ère circonscription de la Vienne. La campagne y a d'ailleurs été marquée par une polémique.

La 1ere circonscription de la Vienne couvre Poitiers Nord. Actuellement c'est Alain Claeys le maire de Poitiers qui est le député. Qui pour lui succéder à l'Assemblée Nationale ?

Succession difficile au PS

Le député maire de Poitiers touché par le cumul des mandats a fait le choix de garder sa ville et de laisser son mandat de député. Dans le camp socialiste, cela n'a pas été facile de désigner un successeur au sortant. Xavier Moinier, universitaire poitevin, a fini par emporter le scrutin interne, des militants socialistes, après les recours de son concurrent direct Aurélien Tricot mais aussi après l'affaire des inscriptions massives de dernière minute pour prendre part au vote.! Dossier qui est remonté jusqu'au siège du PS rue de Solférino à Poitiers.

Droite et extrème droite sous tension

A droite Jacqueline Daigre, chef de l'opposition au conseil municipal brigue de nouveau ce poste de député qu'elle a tenté d'emporter déjà en 2007 et 2012 sous l'étiquette "Les Républicains". L'extrême droite signe ici ses plus mauvais résultats dans le département et présente Arnaud Fage, anciennement proche de Désirs d'Avenir(mouvement de Ségolène Royal) et désormais rallié au FN. Or ce mardi la campagne s'est tendue puisque le candidat frontiste a fait distribuer dans les boites aux lettres un tract jugé nauséabond qui présente Jacqueline Daigre avec un masque de pinocchio. Si la candidate les républicains réfléchit à porter plainte elle peut compter sur le soutien des autres candidats comme Jacques Savatier, candidat La République en Marche

Quels scores pour La République En Marche et France Insoumise ?

Jacques Savatier, ancien haut responsable dans le groupe La Poste, issu de la société civile, peut espérer rebondir sur les résultats de la présidentielle tout comme Céline Cuvillier pour la France Insoumise. Emmanuel Macron et Jean Luc Mélenchon ayant fait respectivement 27,6 % et 26,7 % au premier tour. Cela dit à la gauche de la gauche, il faudra compter aussi sur la candidate du PCF Anne Joulain.

6 autres candidats

Se présentent également : Ludovic Gaillard Lutte Ouvrière. Frédéric Bouchareb, centriste indépendant. Marjorie Monni, EELV. Pascale Henry UPR. Patrick Martinet, Union des Patriotes. Guillaume Verdier, candidat de Debout la France