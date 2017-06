Législatives : Portrait du député Nicolas Forissier intime

A 56 ans, Nicolas Forissier vient d'être ré-élu député dans la deuxième circonscription de l'Indre. Il débute un cinquième mandat à l'Assemblée Nationale et fait donc son retour au Palais Bourbon après sa défaite en 2012 face à Isabelle Bruneau.

Il arrive un peu en retard dans son bureau, au premier étage de la mairie de la Châtre et s'excuse du désordre dans la pièce.

Nicolas Forissier, tout sourire, s'assied dans le grand fauteuil noir de la mairie de la Châtre, ce fauteuil qu'il occupe depuis 21 ans. Face au nouveau député de l'Indre, un agenda noir déjà largement griffonné et des piles de livres en tous genres. "J'adore la lecture. Je suis un acheteur compulsif de livres... Surtout des romans américains, des policiers mais aussi la littérature française du XIX ème siècle. Je lis toujours quelques pages avant de dormir, quelle que soit l'heure".

Passionné de lecture

D'ailleurs, Nicolas Forissier se verrait bien écrire. Il s'imagine à sa table de travail, face aux massifs fleuris qu'il cultive, en train de noircir des pages. "Je pense que c'est ce que je ferai quand j'aurais arrêté la politique. Mon rêve, c'est de pouvoir être dans ma maison, la fenêtre ouverte sur le jardin, à écrire. Je pense que j'écrirai plutôt les choses réelles de la vie sous forme de roman".

Mais pas question de lui parler de retraite. A 56 ans, Nicolas Forissier est bien décidé à poursuivre sa carrière d'élu de nombreuses années. Lui qui a été bercé par la politique depuis enfant. "Plusieurs de mes ancêtres étaient députés. Mon père était agriculteur et maire dans une petite commune rurale. Je me souviens du dimanche midi, après la messe, au déjeuner. Mes frères et sœurs partaient dès qu'ils en avaient l'autorisation, mais moi, l’aîné, je restais à table avec mon père et ma mère à parler de politique".

Député pendant 16 ans

Engagé jeune dans le syndicalisme étudiant, dans un mouvement proche des Giscardiens, Nicolas Forissier devient militant et se retrouve en 1986 à coller des affiches pour les législatives dans l'Indre. Repéré par des députés de son parti, il devient assistant parlementaire. "Mais j'ai tout de suite compris que je ne voulais pas entrer dans le système d'une carrière politique. Je voulais créer des entreprises" explique t-il.

C'est ainsi qu'alors jeune homme, il est embauché dans un titre de presse où il se charge de vendre des espaces publicitaires. Plus tard, il reprend le titre l'Echo du Berry, menacé de liquidation.

Nicolas Forissier résume alors sa carrière en quelques phrases "*__Un jour, le maire de la Châtre m'a proposé de rejoindre la liste pour être conseiller municipal. Il pensait que mon réseau à Paris pouvait être utile. ***Et puis, je suis devenu délégué départemental de l'UDF** et là... c'est parti... Je suis élu député\". Il le restera 16 ans, avec une interruption en 2004, lorsqu'il doit laisser sa place à Bernard Pousset.

Pour respecter la loi sur le non cumul des mandats, Nicolas Forissier démissionnera de son poste de maire de la Châtre. Mais il promet qu'il continuera à arpenter le secteur. Peut être en Harley Davidson... Sa passion secrète. "Les gens ne m'imaginent pas avec un blouson de biker... Pourtant, j'en ai eu un ! Avec ma femme, on aime beaucoup aller se promener en moto le dimanche après-midi... C'est mon jardin secret" confit l'élu, amusé.