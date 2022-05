Législatives : pour Jonas Haddad, "quand on va dans une bataille, on s'engage pour la gagner"

Jonas Haddad, référent LR en Seine-Maritime et candidat aux législatives.

Sur l'ensemble de la Normandie, les candidats de la droite et du centre sont réunis sous l'appellation "La Normandie conquérante". C'est le cas de Jonas Haddad, référent LR en Seine-Maritime et candidat dans la deuxième circonscription du département. Malgré la débâcle de Valérie Pécresse à l'élection présidentielle, il estime que les Républicains peuvent espérer faire aussi bien qu'en 2017, avec quatre députés élus en Normandie. Il n'y en avait toutefois aucun en Seine-Maritime et dans l'Eure.

"Quand on va dans une bataille, on s'engage pour la gagner", indique notamment Jonas Haddad.

Il était l'invité de la rédaction de France Bleu Normandie ce mardi 24 mai.