Législatives - "Pour le pouvoir d'achat des Français je veux un carburant à 1,50€" affirme Emmanuel Maquet

A l'approche du premier tour des élections législatives, France Bleu Picardie a décortiqué ce mercredi matin les enjeux de la troisième circonscription de la Somme, qui englobe la Picardie maritime, le Ponthieu et le Vimeu et qui est actuellement tenue par le député LR-UDI Emmanuel Maquet, candidat à sa réélection. Pour lui, l'un des thèmes majeurs sur lesquels il veut se battre est la défense et l'amélioration du pouvoir d'achat.

Invité de France Bleu Picardie pour présenter les grandes lignes de son programme, Emmanuel Maquet s'est désolé du "pouvoir d'achat qui est en berne au moment où les carburants dépassent les deux euros". Le prix des carburants est d'ailleurs l'une de ses priorités. "Il faut que l'Etat puisse rendre l'argent qu'il prélève au travers des taxes qui pèsent sur les carburants. Je veux un carburant autour d'un euro cinquante, c'est une proposition ferme."

Réformer la prime d'activité

Le candidat-sortant de la 3ème circonscription veut aussi que "le travail soit mieux rémunéré". Cela passerait notamment par une réduction des charges mais aussi une réforme de la prime d'activité "de façon à rendre de l'argent aux classes moyennes".

"Je pense que c'est extrêmement important aujourd'hui d'augmenter les salaires, c'est en tout cas ce que me disent nos concitoyens". Emmanuel Maquet veut aussi favoriser le retour des commerces dans les villages ; il affirme que "plus de la moitié de nos villages n'ont plus un seul commerce."

