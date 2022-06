Législatives : pourquoi la Nupes accuse-t-elle les autorités d'avoir "manipulé les chiffres" du vote ?

Au lendemain du premier tour des élections législatives, la Nupes accuse le ministère de l'Intérieur d'avoir "manipulé les chiffres" pour faire apparaître la coalition de la majorité présidentielle légèrement en tête dans les résultats du vote. L'exécutif dément. On vous explique cette polémique.

"Tripatouillages", "manipulation", "triche"... au lendemain du premier tour des législatives, plusieurs membres de la Nupes accusent le ministère de l'Intérieur d'avoir effectué un décompte malhonnête des suffrages, afin de favoriser la coalition présidentielle, arrivée en tête avec seulement 21.442 voix d'avance sur la Nupes, selon les résultats définitifs. Le ministère, lui, dit s'en tenir aux listes de candidats déclarés.

De quoi la Nupes accuse-t-elle le ministère de l'Intérieur ?

Pour La France insoumise, le ministère de l'Intérieur a "manipulé les chiffres". C'est notamment ce qu'affirme Manuel Bompard, candidat à Marseille, sur France Bleu Provence ce lundi matin. Le numéro deux de LFI, Adrien Quatennens, dénonçait aussi sur franceinfo les "tripatouillages" d'un "ministère qui par exemple reclasse des candidats Nupes en Divers gauche". David Cormand, eurodéputé EELV, a également accusé sur franceinfo le ministère de l'Intérieur d'avoir "triché".

En clair, la Nupes accuse le ministère de ne pas avoir décompté toutes les voix qui lui revenaient au premier tour, et lui reproche de les avoir classées dans la nuance "divers gauche" à tort. Trois députés de métropole, qui totalisent 44.400 voix, soit le double de l'écart entre les deux formations arrivées en tête, sont concernés.

Le ministère de l'Intérieur les a en effet comptabilisés en Divers gauche, affirmant que ces trois députés ont renoncé à l'investiture Nupes. Les candidats d'outre-mer sont également concernés. Dans leur cas, le ministère affirment qu'ils ne figuraient pas sur la liste des candidats officiellement transmise par la Nupes.

Le cas d'Hervé Saulignac, candidat en Ardèche

Hervé Saulignac est arrivé en tête dans la première circonscription de l'Ardèche. La cellule "vrai du faux" de franceinfo a joint, ce lundi, l'entourage du candidat, qui confirme bien avoir eu l'investiture par la Nupes. Mais sur ses affiches de campagne et sur les bulletins de vote, le logo Nupes n'était affiché nulle part, explique franceinfo.

Hervé Saulignac se revendique d'abord comme socialiste, c'est d'ailleurs ce qu'il avait affirmé dans la presse locale, en disant qu'il était "socialiste, pas 'Insoumis'. C'est pourquoi le ministère de l'intérieur l'a compté en Divers gauche : il estime qu'Hervé Saulignac avait lui-même renoncé à l'investiture. Mais ce lundi, le candidat affirme à franceinfo ne pas comprendre pourquoi ses voix n'ont pas été comptabilisées dans les suffrages attribués à la Nupes.

Le cas de Dominique Potier, candidat en Meurthe-et-Moselle

Dominique Potier, candidat arrivé en tête des votes dans la 5e circonscription de Meurthe-et-Moselle, a été officiellement investi par la Nupes. Mais ce socialiste avait refusé cette investiture. "C'était ma conscience de ne pas vouloir prendre l'étiquette Nupes", a-t-il réaffirmé au soir du premier tour, après avoir recueilli 44% des suffrages. Le ministère l'a donc logiquement décompté comme Divers gauche.

Le cas de Joël Aviragnet, dans la 8e circonscription de Haute-Garonne

Joël Aviragnet, candidat dans la 8e circonscription de Haute-Garonne, déclare à franceinfo être le "candidat unique pour le PS dans la circonscription, dans le cadre de l’accord de la Nupes". Mais quand on lui demande si ses votes doivent être décomptés dans ceux de la Nupes, sa réponse est plus floue : "Demandez à mon électorat", affirme-t-il. Pour lui, "il faut arrêter de nous prendre la tête avec de la tambouille politicienne." Il précise être favorable aux mesures sociales de Jean-Luc Mélenchon, mais il dénonce "la non-assistance à l'Ukraine, la sortie de l'Otan ou le non-respect des accords européens" prônés par le leader de La France insoumise.

Le ministère de l'Intérieur se défend

Ces "trois candidats initialement investis par la Nupes, mais qui avaient déclaré vouloir renoncer à cette investiture, ont été comptabilisés en divers gauche", a expliqué le ministère de l'Intérieur.

Ses services affirment aussi que la situation est la même pour la majorité présidentielle, par exemple pour le ministre Damien Abad, qui "est comptabilisé en Divers droite", malgré le soutien d'Ensemble.

La question des candidats d'outre-mer

Les Insoumis affirment aussi que de la même manière, les voix des candidats de la Nupes en outre-mer n'ont pas été prises en compte par le ministère de l'Intérieur.

C'est le cas pour Jean-Hughes Ratenon, député sortant du groupe France insoumise dans la 5e circonscription de La Réunion, arrivé en tête avec 36,38% des voix. Il a fait campagne avec le logo de la Nupes sur ses affiches, avant d'être finalement décompté comme "divers gauche". C'est également le cas de Karine Lebon, dans la 2e circonscription de La Réunion, arrivée en tête avec 42,9% des voix. Elle demande aujourd'hui à être comptabilisée sous la bannière Nupes, indique la cellule "vrai du faux" de franceinfo.

Le ministère de l'Intérieur met en cause la liste officielle de la Nupes

Sur ces cas de figure, le ministère de l'Intérieur affirme s'être basé sur une liste transmise par la Nupes le 8 juin dernier. Il souligne que "ne figurait aucun candidat d'outre mer" dans la "liste pourtant très complète" de "l'ensemble des candidats à qui il conviendra d'attribuer la nuance Nupes" adressée par la direction de campagne. Ce document listait en effet uniquement les candidats de métropole et des Français de l'étranger, et aucun aucun candidat qui se présentait en outre-mer et en Corse n'y apparaissait.

La France insoumise a confirmé cette information à franceinfo, arguant du fait que l'accord de la Nupes ne concernait pas ces territoires. Mais La France insoumise conteste tout de même la méthode de comptage, car selon elle, cette liste envoyée au ministère n'avait aucune valeur officielle, et était seulement un rappel des candidats compris dans l'accord.