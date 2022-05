Législatives : pourquoi le ministère de l'Intérieur refuse-t-il de reconnaître la Nupes ?

Jean-Luc Mélenchon a menacé de déposer un recours au Conseil d'Etat pour que la Nouvelle union populaire écologique et sociale (Nupes) puisse être reconnue lors des dépôts de candidatures aux législatives. L'Intérieur estime que les candidats souhaitent rester attachés à leur parti d'origine.

Le nouveau nuancier politique du ministère de l'Intérieur pour les élections législatives des 12 et 19 juin ne passe pas auprès de Jean-Luc Mélenchon. Le chef de file des Insoumis, à la tête de la Nouvelle union populaire écologique et sociale (Nupes), menace de déposer un recours au Conseil d'Etat en référé pour que l'alliance de gauche, issue de l'accord entre LFI, PS, EELV et PCF, puisse être reconnue lors des dépôts de candidatures aux législatives.

Selon une circulaire du ministère de l'Intérieur, datée du lundi 16 mai, "une nuance Ensemble ! (Majorité présidentielle) est créée en lieu et place de La République en marche (désormais intitulée Renaissance), du Mouvement démocrate, et comprenant l'ensemble des formations politiques alliées". Mais la nuance Nouvelle union populaire écologique et sociale n'a pas été créée. Car "elle réunit des candidats investis de manière indépendante par les partis associés à cet accord", ce qui "tend à démontrer la volonté pour ces candidats de rester attachés à leur parti d'origine", explique la circulaire.

"Un système de duperie permanente"

"Ces partis se présentent de manière indépendante comme en attestent notamment les associations déclarées au titre de l'aide publique et de la campagne audiovisuelle", ajoute-t-elle. Cette vision des choses du ministère a fait voir rouge Jean-Luc Mélenchon qui a dénoncé mardi à Nantes, un "système de duperie permanente" de la part de la macronie, visant "à pouvoir, le soir du premier tour, minorer la percée que nous aurons opérée". "Nous allons intervenir au Conseil d'Etat en référé pour demander à ce que nous soyons reconnus dans notre existence".

Dans un communiqué, la Nupes a regretté que "le camp macroniste ait décidé de comptabiliser séparément les suffrages rassemblés par des candidatures issues de LFI, d'EELV, du PS ou du PCF". "Toutes partagent pourtant le même programme et se présentent aux électeurs sous la même banière", insiste la Nupes, qui appelle "solennellement le ministère de l'Intérieur à renoncer à son opération de tripatouillage électoral".

"Ils cherchent à minorer notre score en nous présentant comme divisés"

"C'est extrêmement préoccupant, on conteste la circulaire du ministère de l'Intérieur", a dénoncé mardi Julien Bayou, secrétaire national d'EELV et candidat à Paris, lors d'une présentation à la presse de tous les candidats de la Nupes dans la capitale. Il y voit une "manoeuvre parfaitement scandaleuse", visant "à tromper le rendu du résultat du premier tour", puisque c'est cette nuance politique qui sert à analyser les résultats. "Ils cherchent à minorer notre score en nous présentant comme divisés", a renchéri Aminaté Niakaté, candidate Nupes-EELV, revenant tout juste de la préfecture, confirmant n'avoir pas pu s'inscrire sous la nuance "Nupes".

La Nupes souligne dans son communiqué que "la droite est la cible de la même manipulation", car "malgré l'accord politique passé entre LR et l'UDI, les résultats de candidatures issues de ces deux partis seront comptabilisés dans deux nuances séparées". Lundi, au premier jour de dépôt des candidatures en préfecture, Jean-Luc Mélenchon avait déjà alerté sur le problème. "Effacer ses adversaires du tableau des résultats, est-ce encore la démocratie ?", a-t-il demandé sur Twitter.

Pour Stanislas Guerini, délégué général de La République en Marche (Renaissance), il est temps que Jean-Luc Mélenchon arrête son "cinéma". Invité de franceinfo mercredi, il a indiqué que "les candidats se rattachent eux-mêmes en préfecture chacun à leur parti politique respectif". Le compagnon de route d'Emmanuel Macron estime que le soir du premier tour, "les télévisions et les radios feront bien ce qu'elles veulent pour présenter les résultats".

Pour justifier le fait que la nuance politique "Ensemble ! (Mjorité présidentielle)" a bien été créée, Stanislas Guerini indique qu'il s'agit d'une création de "parti politique" dans lequel les "candidats de la majorité présidentielle s'y rattacheront".