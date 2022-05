Législatives, premier débat RCFM/Corse-Matin à Porto-Vecchio

RCFM et Corse-Matin donnent le coup d'envoi de la série de 4 débats organisés d'ici le premier tour des élections législatives des 12 et 19 juin prochain. Ce mardi, direction la seconde circonscription de Corse-du-Sud.

Le premier débat législatif RCFM / Corse-Matin consacré à la deuxième circonscription de Corse-du-Sud enregistré en public au complexe Galaxy de Lecci ce mardi, sera retransmis en direct à partir de 13 heures sur les pages Facebook de RCFM et Corse-matin pour une diffusion radio ce mardi soir à partir de 18 H 10 sur notre antenne.

11 candidats en lice

Dans cette course à la députation, 11 candidats s’affrontent dans la seconde circonscription de Corse-du-Sud qui s’étend de l'extrême-sud à l'ex-sixième canton urbain d'Ajaccio. 11 candidats à commencer par le député PNC sortant le docteur Paul-André Colombani qui, contrairement aux deux autres députés nationalistes sortants, n'a pas face à lui de candidat de son propre camp. Sur sa route, Valérie Bozzi, unique candidature à droite, après le retrait de Camille de Rocca Serra. Elle est soutenue par le parti Horizons de la majorité Présidentielle.

En revanche, on compte 3 candidatures à gauche : le communiste Pierre-Ange Muselli-Colonna, Dylan Champeau pour Inseme à Manca et Ghislaine Salmat pour le PS. La Nupes n’étant pas représentée en Corse. 3 candidats d'extrême droite également : François Filoni pour le RN, Olivier Battistini pour Reconquête ! et Vincent Ettori pour les Patriotes. A noter aussi les candidatures de Yves Nicolai pour Ecologie au centre, Yves Daien pour LO et Pierre-Paul Puccinelli.

Une circonscription urbaine, rurale et touristique

73 communes, avec comme ville principale Porto-Vecchio, de l'extrême-sud à l'ex-sixième canton d'Ajaccio, la circonscription compte 61 772 inscrits pour un peu moins de 80 000 habitants. La population est en hausse de 1 % par rapport au recensement de 2013 et la majorité des habitants vit dans des communes urbaines (43 %), contre 27 % dans le rural, le reste dans des communes périurbaines. Le taux de personne vivant sous le seuil de pauvreté est dans la moyenne corse, 19 %, mais supérieur de 4 points à la moyenne nationale. Il s'agit de la circonscription où la part de résidences secondaires, près d'une sur deux, est la plus élevée, signe d'une économie dominée par le tourisme.