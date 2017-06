Législatives - première circonscription du Loiret: qui pour remplacer Olivier Carré?

Dans cette dernière ligne droite avant le premier tour des Législatives, France Bleu Orléans décrypte les enjeux dans chacune des six circonscriptions du Loiret. Dans la première, où le député sortant Olivier Carré (LR) ne se représente pas, l'élection est très ouverte.

Il y a un an, quand Olivier Carré avait annoncé qu'il ne serait pas candidat aux Législatives et qu'il préférait soutenir Charles-Eric Lemaignen (Président d'Orléans Métropole), le député-maire d'Orléans a sans doute pensé que son poulain avait ses chances. Mais ça, c'était avant l'affaire Fillon, la débâcle à la Présidentielle et l'élection d'Emmanuel Macron. Si le Président d'Orléans Métropole a réussi à écarter un dissident à droite (Thierry Cousin) qui aurait pu lui compliquer encore un peu plus la tâche, la route vers l'Assemblée Nationale se révèle encore compliquée.

Un électorat favorable à la République en Marche?

Cette fois, c'est la candidate de la République En Marche, Stéphanie Rist, qui pourrait lui voler la victoire. Car c'est dans cette Première circonscription (Orléans-Sud jusqu'à Beaugency) qu'Emmanuel Macron a fait son meilleur score à la présidentielle (29% au premier tour, 74% au second face à Marine Le Pen). Dans cette circonscription, Stéphanie Rist pourrait séduire un électorat de droite plutôt modérée, sans être trop menacée par le Front National (qui avait recueilli 15% des voix), ni par la France Insoumise qui présente face à elle un candidat communiste bien implanté, Michel Ricoud.

Beaugency, Cléry-Saint-André, Olivet, Orléans-Saint-Marceau, Orléans-La Source, Saint-Jean-le-Blanc