Législatives : grand chelem pour le Rassemblement national dans les Pyrénées-Orientales

Soirée de joie et de fête au siège du Rassemblement National avenue Marcellin-Albert à Perpignan. Les résultats nationaux ont déjà enchanté les fans de Marine Le-Pen, pour la première fois le RN peut constituer un groupe à l'Assemblée nationale en faisant un bond à près de 90 députés.

Au niveau local, c'est un grand chelem. Les très bons résultats du premier tour ont été confirmés, les quatre candidates étaient déjà arrivées en tête dans les circonscriptions des Pyrénées-Orientales. "Personne n'aurait misé sur nous", a notamment estimé Anaïs Sabatini.

Dans la première circonscription, c'est un camouflé pour le député sortant Romain Grau, proche d'Emmanuel Macron. Il est largement battu par Sophie Blanc à près de 54%.

"Une plus grande marge de manœuvre pour agir" Anaïs Sabatini

Dans la seconde circonscription, Anaïs Sabatini sera une des plus jeunes députés de France. A 32 ans, la conseillère municipale de Perpignan a confirmé son avance du premier tour. Elle réalise le meilleur score du département et confirme l'implantation solide du RN en Salanque. Anais Sabatini remporte plus de 61% des voix face à la macroniste Frédérique Lis.

"Le score a confirmé notre avance du premier tour, explique la nouvelle députée. Le report de voix a été important, les gens se sont reconnus dans notre programme même s'il y a aussi un rejet d'Emmanuel Macron. Mais, des électeurs de la NUPES se sont reconnus aussi dans certaines de nos mesures, notamment sur le pouvoir d'achat. On va avoir une plus grande marge de manœuvre pour agir avec près de 100 députés à l'assemblées et 4 députées dans le département."

Dans la troisième circonscription, c'était un duel inédit entre le RN et la NUPES. Les scores du premier tour étaient serrés mais la candidate de Marine Le Pen Sandrine Dogor-Such, préparatrice en pharmacie de 52 ans, s'impose assez largement à près de 54% des voix face à Nathalie Culell.

"Une campagne difficile, c'est une circonscription qui est étendue, estime Sandrine Dogor-Such. Je suis implantée depuis 2015 sur cette circonscription. Ca a été court mais le peu que j'ai vu m'a suffi pour voir les problèmes dans cette circonscription. Je suis très fière d'être aux côtés des habitants et je remercie Louis Aliot. Bien sûr, je remercie Monsieur Vila et ces personnes de droite qui ne sont pas allées vers le programme de NUPES. On va pouvoir travailler ensemble avec tous les élus locaux."

"Vite se mettre au travail" Michèle Martinez

La quatrième circonscription était incertaine. Michèle Martinez, 54 ans, élue à la mairie de Perpignan, est pourtant élue très confortablement face au député sortant Sébastien Cazenove à 56,3%.

"Il y a de l'émotion, ça a été beaucoup de travail et de l'écoute, commente la nouvelle députée. Les gens ont voté en leur âme et conscience. Maintenant, il va y avoi du travail de terrain, j'ai déjà été sollicitée par le sous-préfet pour qu'on se rencontre au plus vite. On est en opposition à Macron. On va se mettre vite au travail. Les habitants des Pyrénées-Orientales nous ont fait confiance, ils ont compris qu'on était la droite de ce département. Cazenove était le candidat de gauche, j'étais celle de droite, mais maintenant je suis la députée de toute la circonscription et je veux faire avancer mon territoire."