Législatives - quatrième circonscription du Loiret: Jean-Pierre Door menacé par le FN?

Dans cette dernière ligne droite avant le premier tour des Législatives, France Bleu Orléans décrypte les enjeux dans chacune des six circonscriptions du Loiret. La quatrième (Montargis) est celle où le Front National a le plus de chances de l'emporter.

Cette circonscription, le Front National la qualifie de "gagnable". C'est là que le parti d'extrême droite a obtenu ses meilleurs scores dans le Loiret, que ce soit aux régionales ou à l'élection présidentielle. Le FN présente Ludovic Marchetti, conseiller municipal à Amilly, également conseiller régional. Âgé de 31 ans, il peut prétendre incarner le renouvellement face à Jean-Pierre Door, le député sortant LR, âgé de 75 ans et qui brigue un quatrième mandat.

Jean-Pierre Door veut faire parler son expérience

Le maire de Montargis parie au contraire sur son expérience et son implantation. Dans cette circonscription, neuf autres candidats rêvent de déjouer ce scénario probable d'un duel entre le FN et la droite. Parmi ces candidats, le communiste Franck Demaumont et la macroniste Mélusine Harlé.

Les onze candidats de la quatrième circonscription

Amilly, Châlette-sur-Loing, Château-Renard, Châtillon-Coligny, Courtenay, Ferrières, Montargis

Alphonse Proffit (Citoyens du Gâtinais) / suppléant : Jean-Christophe Ciceron

Massila Salemkour (EELV) / suppléant : Thierry Jolivet

Jean-Pierre Door (Les Républicains) / suppléant : Frédéric Neraud

Christine Rochoux (Divers droite) / suppléante : Régine Vignat

Ludovic Marchetti (Front national) / suppléante : Virginie Hamard

Dominique Clergue (Lutte ouvrière) / suppléante : Anne-Marie Fourniols

Zoé Baron (Union populaire républicaine) / suppléant : Laurent Chaillou

Mélusine Harlé (La République en marche) / suppléant : Jean-Louis Boyet

Luc Bucheton (Debout la France) / suppléant : Michel Boissy

Jalila Gaboret (PS) / suppléant : Christophe Bettoul

Franck Demaumont (Parti communiste) / suppléant : Bruno Nottin

