Photos officielles, découverte de l'Assemblée, première séance... c'est un calendrier serré qui attend les députés fraîchement élus dès ce lundi, au lendemain du second tour des élections législatives.

Législatives : quel calendrier attend les députés après le second tour ?

Principale force à l'Assemblée nationale à l'issue des législatives, la coalition présidentielle Ensemble échoue cependant à décrocher la majorité absolue à l'Assemblée nationale et remporte 245 sièges selon les résultats définitifs. La Nupes en obtient 131 et le RN 89. A présent, qu'est-ce qui attend les députés élus ou réélus à l'issue du second tour ? Voici leur calendrier.

20 et 21 juin : arrivée à l'Assemblée nationale

Les députés arrivent en début de la semaine à l'Assemblée nationale. Les nouveaux élus visiteront les lieux. Tous devront se plier à la traditionnelle séance photo personnelle, et ils se verront distribuer leur mallette de député, qui contient notamment leur écharpe d'élu. Leur mandat débute officiellement le 22 juin.

28 juin : première séance et élection du président de l'Assemblée

La première séance le 28 juin à 15 h par le député élu le plus âgé ouvrira la XVIe législature. Le ou la successeur de Richard Ferrand, au "perchoir", la présidence de l'Assemblée nationale, sera élu. "Dès son élection, le Président monte à la tribune et prononce une allocution dans laquelle il présente habituellement la manière dont il entend incarner la fonction et faire évoluer l’institution, en cas de démission du Président de l’Assemblée nationale, un nouveau vote est organisé dans le même format", indique le site de l'Assemblée nationale. Les députés auront aussi à cette date constitué leur groupe politique, qui doit rassembler minimum 15 députés.

29 juin : nomination du bureau et attribution des commissions

Le 29 juin, les membres des huit commissions permanentes de l'Assemblée nationale sont désignés. Seront aussi élus les membres du bureau de l'Assemblée nationale, soit les six vice-présidents, trois questeurs et 12 secrétaires.

Jeudi 30 juin : répartition des sièges dans l'hémicycle

Les groupes parlementaires se répartissent les sièges dans l'hémicycle. Ensuite, les présidents des commissions permanentes sont choisis par leurs membres. La présidence de la commission des Finances sera au centre des revendications, puisqu'elle revient historiquement au groupe d'opposition le plus important, et a déjà été revendiquée par le RN qui a obtenu 89 députés. Puis le ou la présidente de l'Assemblée se réunit avec les présidents de groupe.

5 juillet : discours de politique général du Premier ministre

Date importante : le 5 juillet le ou la Première ministre doit faire sa déclaration de politique générale, et doit détailler devant les députés le programme du gouvernement. Si Elisabeth Borne reste la Première ministre, elle peut également solliciter la confiance de l'Assembler nationale, si elle le souhaite.

11 juillet : début des travaux législatifs

Les examens des textes devraient débuter dès le 11 juillet à l'Assemblée, le gouvernement souhaitant examiner notamment le projet de loi sur le pouvoir d'achat pour tenter de faire face à l'inflation. Le paquet de mesures pourrait être présenté le 6 juillet en Conseil des ministres, avait annoncé Olivia Grégoire, la porte-parole du gouvernement.