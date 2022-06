Législatives : quel successeur pour Yves Daniel sur la circonscription de Chateaubriant-Ancenis ?

Jean-Claude Raux et Jordan Esnault s'affrontent au second tour de la présidentielle sur la 6è circonscription de Loire-Atlantique

C'est la circonscription la plus étendue de la Loire-Atlantique, la "sixième" de Chateaubriant à Ancenis. Elle compte 155.000 habitants, 115.000 électeurs et comprend 62 communes.

Le sortant Yves Daniel, élu depuis 10 ans, d'abord sous les couleurs du PS, puis sous la bannière LREM, a lâché l'affaire. Son "dauphin" Jordan Esnault, 29 ans, est arrivé deuxième dimanche dernier avec 25% des voix. Distancé par le candidat de la gauche, le maire écologiste de Saffré Jean-Claude Raux, 55 ans, soutenu par la NUPES qui a récolté 33%.

Pour refaire son retard, Jordan Esnault se pose en rassembleur: "quand on est au second tour d'une élection législative on a une responsabilité. Je tends la main à François-Xavier Le Hécho, (dissident de la majorité présidentielle qui a recueilli environ 4%) et à ses électeurs mais aussi aux électeurs de François Guyot (candidat LR qui a fait 9.5%). Voter pour moi c'est assurer une cohérence entre le territoire et la majorité présidentielle, mais c'est aussi mener le combat contre l'extrême gauche, mon adversaire Jean-Claude Raux est le candidat de Jean-Luc Mélenchon."

"Extrême gauche" ? le maire de Saffré, l'écologiste Jean-Claude Raux réfute l'étiquette et réplique : "Ma candidature, il n'y a qu'à mon adversaire qu'elle fait peur, au contraire elle fédère, j'ai le soutien d'une vingtaine de maires, d'un sénateur, du président socialiste du Conseil départemental Michel Ménard, si c'est ça l'extrémisme ?" ironise-t-il en rajoutant : moi ce qui me fait peur c'est la politique de casse sociale d'Emmanuel Macron sur l'hôpital, les services publics et l'inaction climatique".

Les deux opposants se rejoignent sur un point, un sacré défi : convaincre les abstentionnistes de se déplacer dimanche. Sur cette circonscription, plus d'un électeur sur deux n'a pas voté au 1er tour.