Législatives : découvrez la participation par département en Nouvelle-Aquitaine à 12h

Les électeurs de Nouvelle-Aquitaine se sont-ils déjà déplacés ce dimanche à 12h pour le premier tour des législatives ? Au niveau national, la participation s'élève à 18,43%%, contre 19,24% aux dernières élections, au premier tour de 2017. Avec ses 4,4 millions d'électeurs, la région élit 49 députés sur les 577 de l'Assemblée nationale. Les bureaux de vote sont ouverts de 8h à 18h dans toutes les communes de la région, plus tard dans certaines communes de Gironde (19h) et Bordeaux (20h). Les Néo-Aquitains se sont-ils déjà déplacés pour voter ? Voici le détail par département.

La Dordogne et les Landes sont les deux seuls départements de la région où la participation est en hausse par rapport aux estimations de midi en 2017 : 25,19% contre 22,65% en Dordogne il y a cinq ans, 24,02% contre 23,03% dans les Landes. Partout ailleurs, la participation à la mi-journée est en recul. Il s'agit même de dégringolade en Creuse, où la participation était record en 2017 (plus de 37%). Elle s'établit à 19,83% en 2022, mais reste tout de même toujours au dessus de la moyenne nationale. La Gironde, où les bureaux de vote ferment plus tard, enregistre la plus faible participation de la région avec 14,82%.

La participation à 12h par département

Charente

12h : 19,75%

Charente-Maritime

12h : 18,41%

Corrèze

12h : 24,62%

Creuse

12h : 19,83%

Dordogne

12h : 25,19%

Gironde

12h : 14,82%

Les bureaux de vote ferment à 18h dans le département. Mais :

à 19h à Mérignac, Pessac, Talence, Villenave-d'Ornon, Saint-Médard-en-Jalles, Bègles, La Teste-de-Buch, Gradignan, Cenon, Libourne, Eysines, Le Bouscat, Lormont, Bruges, Floirac, Cestas, Ambarès-et-Lagrave, Blanquefort et Le Haillan

à 20h à Bordeaux.

Landes

12h : 24,02%

Lot-et-Garonne

12h : 22,16%

Pyrénées-Atlantiques

12h : 21,59%

Deux-Sèvres

12h : 20,49%

à lire aussi Législatives : participation à 12h en légère baisse dans les Deux-Sèvres, en hausse dans la Vienne

Vienne

12h : 20,04%

Haute-Vienne