Législatives : quelles propositions pour attirer des médecins sur la circonscription de Crest-Die ?

La troisième circonscription de la Drôme est l'une des plus grandes de France. Et sur ce vaste territoire, le manque de médecins est crucial. Comment lutter contre les déserts médicaux ? Pas de solution miracle mais chacun des prétendants au poste de député a des propositions sur ce sujet.

Pour le candidat du Rassemblement national Philippe Dos Reis, les conseils départementaux doivent avoir plus de moyens pour salarier les médecins généralistes. Autre option : obliger des médecins généralistes à s'installer dans des territoires sous-dotés. C'est ce que propose Marie Pochon, candidate de la NUPES, la nouvelle union populaire écologique et sociale. Paul Bérard, le candidat Les Républicains, veut lui faire les choses en deux temps : d'abord renforcer les incitations financières pour attirer des médecins et, si ça ne fonctionne pas, passer à l'obligation d'installation temporaire. Attention, cela risque au contraire de les faire fuir alerte la députée sortante Célia De Lavergne, candidate Ensemble pour la majorité présidentielle. Elle, privilégie l'incitation et le développement de la téléconsultation en attendant que la levée du numérus clausus en 2018 produise son effet sur le nombre de médecins formés.

Lors de ce débat à la radio, les candidats ont longuement évoqué la santé, les déserts médicaux, le personnel soignant et les hôpitaux de la circonscription.

Chacun a précise son positionnement sur la réforme des retraites, les mesures pour le pouvoir d'achat et la politique d'abattage du loup.

Le nucléaire, notamment la question de l'avenir de la centrale nucléaire du Tricastin, divise les candidats.

Cinq autres candidats en lice

Alain Maurice, sans étiquette, ancien maire de Valence de 2008 à 2014

Virginie Raynal, Reconquête

Sylvie Martin, les Patriotes

Charly Champmartin, Lutte ouvrière

Elise Blanchard, parti communiste