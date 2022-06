Législatives : quelles propositions pour le pouvoir d'achat en Sud Ardèche ?

Comment améliorer le pouvoir d'achat des Ardéchois ? La question est cruciale dans cette campagne des législatives. Lors du débat France Bleu-Le Dauphiné Libéré, chacun des cinq principaux candidats de la 3e circonscription a précisé ce qu'il ferait à ce sujet s'il devenait le représentant du Sud Ardèche à l'Assemblée nationale.

Baisser le prix des carburants

Pour le député sortant LR Fabrice Brun, il faut s'attaquer prioritairement au coût de l'essence: "il faut neutraliser les prix des carburants à hauteur d'1 euro 50 en baissant les taxes. Je rappelle que -pour le gazole par exemple, c'est 61% de taxes. Et quand on parle de pouvoir d'achat, il faut aussi revaloriser les retraites, on peut aussi proposer des solutions en baissant la CSG sur les salaires et pour les indépendants." Et Fabrice Brun se dit prêt à voter le texte qui sera proposé par l'actuel gouvernement.

Pour la candidate de la majorité présidentielle Alexandra Cauquil, il faut maintenir les aides actuelles sur l'essence et l'énergie. Mais pas seulement. Selon elle, c'est aussi "la revalorisation dès cet été des retraites, un chèque alimentaire dont il faudra discuter dès cet été et c'est revaloriser le travail avec la prime Macron qui est triplée, sans charge pour les entreprises et défiscalisée pour les salariés."

Agir sur les produits de première nécessité

"Nous, on n'est pas la Macronie avec des mesurettes et de la poudre de Perlimpinpin" répond le candidat du Rassemblement national Johan Verheij, "on se battra pour supprimer la TVA sur une centaine de produits de première nécessité."

La candidate de l'union de la gauche Florence Pallot propose de son côté le blocage des prix pour les produits de première nécessité, un SMIC à 1500 € et la revalorisation des retraites. Et aussi une mesure plus originale : "on rendra les quinze premiers m3 d'eau par personne et par an gratuits ainsi que quelques milliers de kwh d'électricité en créant un tarif progressif. On sait qu'un golf de 18 trous, c'est la consommation de 120.000 habitants. Il est normal que ceux qui consomment le plus, payent plus."

Améliorer l'isolation des logements

Enfin, Laurent Ughetto, ancien président socialiste du département de l'Ardèche, qui se présente comme divers gauche dans cette élection, souligne toute l'importance d'allier pouvoir d'achat et transition écologique. "Une maison bien isolée, c'est moins de consommation. Les passoires énergétiques qu'on connait pour certains logements collectifs sont inadmissibles car cela touche les plus modestes d'entre nous. Il faut un plan massif. Un vrai choc de société."

