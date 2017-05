Législatives : quelles stratégies des candidats pour leurs affiches de campagne ?

Depuis quelques jours les affiches des candidats aux élections législatives dans la Loire sont visibles sur les panneaux électoraux dans les communes. Entre photos, textes, et images de fond, tous n'ont pas opté pour la même stratégie de campagne. Décryptage.

Le premier tour des élections législatives aura lieu le dimanche 11 juin. Et depuis quelques jours, dans la Loire, vous avez peut-être aperçus les affiches de vos candidats sur les panneaux électoraux. Pendant la campagne, ces affiches sont très importantes. Elles permettent évidemment de mettre un visage sur des noms mais peuvent aussi se transformer en véritables arguments de campagne.

S'afficher avec son leader politique plutôt qu'avec son/sa suppléant(e) ...

Une image, une photo à toujours du sens, de l'arrière au premier plan. Magalie Viallon, candidate de la République En Marche pour la première circonscription de la Loire a fait le choix d'apparaître aux côtés de son président Emmanuel Macron plutôt qu'avec David Vachez son suppléant. "Je pense que beaucoup d'entre nous, en manque de notoriété, avaient intérêt à garder le Président de la République sur leurs affiches. Au parti cela n'a jamais été obligatoire mais moi moi j'ai fait ce choix-là, car je ne serai jamais autant visible qu'Emmanuel Macron" explique Magalie Viallon. "Hier je marchais dans la rue et un petit garçon a demandé à sa maman 'c'est qui sur l'affiche à côté du Président ?' et elle lui a répondu 'ba c'est la dame qui se présente aux élections législatives' raconte la candidate.

"Je ne serai jamais autant visible qu'Emmanuel Macron" Copier

...Ou s'afficher avec son suppléant ET son leader politique

Certains partis politiques ont également changé de stratégie pour leurs affiches entre la présidentielle et les élections législatives. C'est le cas de Lutte Ouvrière dans la première circonscription de la Loire. Pendant les élections présidentielles, sur les affiches du parti il y avait surtout du texte, avec des propositions, et un message à destination des travailleurs. Cette fois-ci, pour les élections législatives, il n'y a presque plus de textes, mais les visages de Nathalie Arthaud, Arlette Laguillier et Romain Brossard le candidat LO de la première circonscription. "Je pense que beaucoup d'électeurs ont bien repéré qui était Nathalie Arthaud et ce qu'on avait à proposer. Donc pour les législatives nous avons gardé le slogan : Faire entendre le camp des travailleurs. Et puis nous avons mis nos photos également pour que les gens sachent qui on est. Si des gens lors de réunion publique nous identifie et nous disent qu'ils veulent rejoindre le mouvement ce sera très bien" explique Romain Brossard.

"Nous avons mis nos photos également pour que les gens sachent qui on est" Copier

Les candidats dans la 1ère circonscription de la Loire :