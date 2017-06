Elections législatives : quels sont les enjeux en Loire-Atlantique et Vendée ?

La rédaction de France Bleu Loire Océan vous propose une émission spéciale en public et en direct des Brassés, bar-restaurant situé quartier Pré-Gauchet à Nantes, ce jeudi de 19h à 20h. Invités à propos des législatives : des journalistes de la presse régionale et le politologue Goulven Boudic.

Les électeurs français sont appelés aux urnes les 11 et 18 juin prochains pour élire les 577 députés qui siégeront pendant cinq ans à l'Assemblée Nationale. Pour comprendre les enjeux nationaux et locaux de ce scrutin, France Bleu Loire Océan vous propose cette émission spéciale d'une heure. Autour de la table, se trouveront : Goulven Boudic, maître de conférences en sciences politiques à l'université de Nantes, Xavier Rolland, rédacteur en chef de France 3 Pays-de-la-Loire, Arnaud Wajdzik, directeur départemental de Ouest-France en Loire-Atlantique et Cécile Petident, rédactrice en chef de Télénantes. L'émission sera animée par Antoine Denéchère, de la rédaction de France Bleu Loire Océan.

Quel impact aura l'affaire Ferrand sur les électeurs ?

Première question : le Président Emmanuel Macron aura-t-il une majorité au Palais-Bourbon, comme le disent les sondages d'opinion ? En Pays-de-la-Loire, Emmanuel Macron avait terminé en tête lors du premier tour de la présidentielle, notamment en Loire-Atlantique et en Vendée. Cette vague "En Marche" se confirmera-t-elle aux législatives ? L'affaire Ferrand, du nom du ministre de la Cohésion des Territoires empêtré dans une affaire de favoritisme pour laquelle le Parquet de Brest annonce l'ouverture d'une enquête préliminaire, va-t-elle influencer le scrutin et déstabiliser les électeurs d'Emmanuel Macron lors de la présidentielle ? Nous en parlerons avec Antoine Hubert, l'un des référents de l'association Anticor en Loire-Atlantique.

STX, aéroport de Notre-Dame-des-Landes : les dossiers locaux dans la campagne électorale

Autre question : le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes va-t-il peser dans cette campagne électorale ? Le Président de la République l'avait promis durant la campagne. Trois médiateurs sont désignés par Matignon ce jeudi et ils auront six mois pour mener leur mission, sachant que le nouveau ministre de l'Environnement Nicolas Hulot est connu pour être un opposant au projet de transfert de l'aéroport de Nantes-Atlantique vers Notre-Dame-des-Landes et a déjà évoqué de possibles alternatives". L'un des partisans de ce projet, Guillaume Dalmard, des Ailes Pour l'Ouest, interviendra dans l'émission. Et puis, autre interrogation : la visite du chef de l'Etat mercredi après-midi à Saint-Nazaire sur les chantiers navals STX et son annonce de possible changement du pacte actionnarial va-t-elle également avoir un impact sur le vote des 11 et 18 juin, notamment en Loire-Atlantique ?

Panneaux électoraux, à Nantes, le 1er juin 2017 © Radio France - Antoine Denéchère

Quel paysage politique en Loire-Atlantique et Vendée après le 18 juin ?

Enfin, avec nos invités, nous tenterons de comprendre le nouveau paysage politique régional, après la présidentielle, et ses possibles conséquences sur les élections législatives. Par exemple, la gauche qui détient actuellement neuf circonscriptions sur dix en Loire-Atlantique, et deux sur cinq en Vendée, peut-elle se maintenir à ce niveau ou va-t-elle subir une défaite dans les urnes ? Goulven Boudic pourra nous éclairer à ce sujet.