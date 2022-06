Législatives : qui est Antoine Vermorel-Marques, nouveau député LR de la 5e circonscription de la Loire ?

Dimanche soir, lors du second tour des élections législatives, Antoine Vermorel-Marques (LR) a décroché son premier mandat de député, en battant la députée sortante Nathalie Sarles, dans la 5e circonscription de la Loire, celle de Renaison.

Ce n'est pas un inconnu. S'il est devenu député pour la première fois, dimanche, grâce à sa (large) victoire dans la 5e circonscription de la Loire, Antoine Vermorel-Marques a déjà fait ses classes dans la politique locale. Même même s'il se dit "issu d’une nouvelle génération d’élus", sur son CV, à 29 ans seulement, on y trouve déjà plusieurs casquettes politiques : adjoint au maire de Renaison, vice-président en charge du tourisme de Roannais agglomération et conseiller départemental de la Loire.

Tout juste diplômé de Sciences-Po Paris, il dit s'être fait remarquer de sa famille politique en 2014 lors de la suppression de la bourse au mérite par le gouvernement, en déposant au sein d'un collectif d'étudiants -avec succès, un référé-suspension- devant le Conseil d'État.

On le retrouve en 2017, lors des précédentes élections législatives quand il devient collaborateur parlementaire du député de l'Ain Damien Abad (LR), largement réélu lui aussi ce dimanche, malgré le scandale qui pèse sur lui. Entre temps, Damien Abad est devenu ministre des Solidarités, Antoine Vermorel-Marques, toujours dans son sillage, devient son conseiller presse et politique au groupe Les Républicains.

Lors de sa campagne sous l'étiquette LR, le jeune député a dit vouloir défendre en priorité "le pouvoir d'achat, la sécurité et la santé". Élu dimanche soir à la majorité dans 90 des 91 communes de la 5e circonscription, il s'en est félicité sur l'antenne de France Bleu Saint-Étienne Loire lundi matin : "J'ai fait plus de 60 % des voix. Je ne suis pas certain que 60 % des habitants partagent des convictions de droite, surtout après le score que nous avons fait à la présidentielle. En revanche, ce qu'ils ont reconnu en ma candidature, je crois, c'est ma sincérité, ma franchise. Je n'ai pas cherché à dire ce qu'ils pensent, mais plutôt simplement à dire ce que j'ai sur le cœur." Antoine Vermorel-Marques travaillera avec Fanny Fesnoux comme suppléante.