Législatives : qui est Barbara Pompili, la nouvelle députée En Marche de la 2e circonscription de la Somme ?

Barbara Pompili de la République en Marche a été élue ce dimanche députée de la 2e circonscription de la Somme avec 61,89% des voix en battant Cédric Maisse de la France Insoumise au second tour des élections législatives 2017.

Barbara Pompili, 42 ans, anciennement assistante parlementaire, 1 enfant. Élue députée de la 2e circonscription de la Somme en 2012, Barbara Pompili brigue un second mandat sous l'étiquette La République en Marche.

Anciennement assistante parlementaire, Barbara Pompili a été la première femme à co-présider un groupe parlementaire à l'Assemblée, le Groupe écologiste, entre 2012 et 2016. Elle décide de quitter le parti Europe Écologie-Les Verts en septembre 2015.

Devenue secrétaire d’État chargée des Relations internationales sur le climat et de la Biodiversité dans le gouvernement Cazeneuve, entre février 2016 et mai 2017, elle a été la première membre du gouvernement à soutenir Emmanuel Macron dans la course à la présidentielle.