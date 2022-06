Législatives : qui est Béatrice Bellamy, la nouvelle députée de La Roche-sur- Yon Sud/Talmont

Le changement dans la continuité dans la deuxième circonscription de Vendée, La Roche-sur-Yon Sud - Talmont Saint Hilaire. Elle reste aux couleurs de la majorité présidentielle mais avec un nouveau visage : Béatrice Bellamy, 41,5 %. qui avait décroché l'investiture au détriment du député Modem sortant, Patrick Loiseau. Elle l'emporte avec 58,42% des voix face au candidat de la Nupes, Nicolas Hélary, 41,5%.

Élue pour la première fois à 23 ans

Béatrice Bellamy est née à Nantes. Fille d'un médecin généraliste, elle a grandi à Cugand, en Vendée où elle est devenue conseillère municipale pour la première fois quand elle avait 23 ans. Elle a deux enfants, deux garçons, et travaille dans un groupe pharmaceutique.

À l'origine de la Joséphine

Béatrice Bellamy a ensuite rejoint La Roche-sur-Yon dont elle est conseillère municipale, déléguée aux sports depuis 2014. C'est elle qui est à l'origine de la Joséphine, la course au profit de la lutte contre le cancer du sein. C'est une proche du maire, Luc Bouard, lui-même bras droit de l'ancien Premier ministre Édouard Philippe au sein de son nouveau parti, Horizons.

Candidate aux législatives pour Les Républicains en 2017

La nouvelle députée de la deuxième circonscription de Vendée faisait partie des Républicains avant de rejoindre la majorité présidentielle l'an dernier. C'est d'ailleurs sous cette étiquette LR qu'elle s'était présentée aux législatives il y a cinq ans. Celle qui se présente comme une "juppéiste à fond" explique avoir "cheminé" dans son parcours politique déclarant que "les bonnes idées, on les partage (....) Emmanuel Macron a bien géré la crise du Covid, j'ai envie d'accompagner ce nouveau mandat".

Parmi ses priorités : l'accès à la santé et au sport pour tous, l'ouverture de l'école au monde de l'entreprise, donner plus de libertés aux collectivités pour construire des logements".

Entre les 2 tours le député sortant battu le 12 juin avec moins de 4% des voix, Patrick Loiseau, très amer, avait préféré apporter son soutien au candidat de la Nupes Nicolas Hélary, qu'il qualifiait de candidat "le plus transparent et moral." Mais sa suppléante soutenait Béatrice Bellamy ! Quant au candidat LR et maire de Talmont Saint Hilaire Maxence de Rugy, éliminé lui aussi de la course avec 17,3 % il est resté totalement silencieux entre ces 2 tours.

