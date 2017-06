Législatives : qui est Caroline Janvier, la nouvelle députée En Marche ! de la 2e circonscription du Loiret ?

Caroline Janvier (La République en marche) a été élue dimanche députée de la 2e circonscription du Loiret en battant Serge Grouard (Les Républicains) au second tour des élections législatives 2017.

BIO EXPRESS

NOM : Caroline Janvier

: Caroline Janvier PARTI POLITIQUE : La République en marche (REM)

: La République en marche (REM) CIRCONSCRIPTION : 2e circonscription du Loiret

: 2e circonscription du Loiret VIE PRIVÉE : 35 ans, consultante dans le secteur médico-social au sein de l'Association Interdépartementale pour le Développement des Actions en faveur des Personnes Handicapées et Inadaptées (Aidaphi). Caroline Janvier est diplômée de Sciences Po et vit à Huisseau-sur-Mauves.

: 35 ans, consultante dans le secteur médico-social au sein de l'Association Interdépartementale pour le Développement des Actions en faveur des Personnes Handicapées et Inadaptées (Aidaphi). Caroline Janvier est diplômée de Sciences Po et vit à Huisseau-sur-Mauves. VIE POLITIQUE : Caroline Janvier est élue pour la première fois. Elle n'avait jamais milité avant de s'engager pour En Marche ! D'abord désignée suppléante d'Emmanuel Constantin, le référent du mouvement pour le Loiret, Caroline Janvier a été investie après que ce dernier a été déclaré inéligible en raison de son activité professionnelle auprès du Secrétaire Général aux Affaires régionales et au sein de la DIRECCTE Centre-Val de Loire.

SON PORTRAIT

D'origine nantaise, issue d’une fratrie de six filles, Caroline Janvier a fait ses études à Tours, avant d'intégrer une hypokhâgne puis Sciences Po à Paris. Pour payer ses études, elle a notamment été aide à domicile et bénévole dans une association pour handicapés. Un temps tenté par le Quai d’Orsay et la diplomatie, elle part pendant un an et demi au Kenya. Sur place, pour le Ministère de l’Economie, elle est chargée de mettre en relation les banques et les assurances françaises avec les pays d’Afrique de l’Est. A son retour en France, elle s’installe dans le Loiret et se consacre au travail social. Candidate de dernière minute, elle a remplacé au pied levé Emmanuel Constantin le réfèrent d’En Marche pour le département. Elle a rejoint le parti d’Emmanuel Macron dès sa création. Durant la campagne, Caroline Janvier a fait l’objet d’un article du très sérieux quotidien britannique The Guardian et à la question quelle est votre héros préféré, elle répond avec un grand sourire : « Emmanuel Macron ».

Les résultats dans votre commune

*Si le module de recherche ne s’affiche pas, cliquez ici.

Découvrez la nouvelle Assemblée nationale