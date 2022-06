Législatives - Qui est Catherine Couturier, la nouvelle députée Nupes de la Creuse ?

Catherine Couturier (Nupes) a été élue dimanche députée de la seule circonscription de la Creuse avec 51,44% des suffrages en battant le sortant Jean-Baptiste Moreau (Renaissance) au second tour des élections législatives 2022. Portrait de la nouvelle venue à l'Assemblée nationale.

Le nouveau député de la Creuse pour les cinq prochaines années est une députée : il s'agit de Catherine Couturier, qui porte les couleurs de la Nupes, l'union de la gauche. Cette retraitée de la fonction publique territoriale de 63 ans a été élue dimanche 19 juin 2022 au second tour des élections législatives au terme d'un scrutin serré. Elle bat le député sortant de la majorité présidentielle, Jean-Baptiste Moreau, avec 51,44% des voix. Elle obtient 1.220 voix de plus que son adversaire. La participation est de 52,67%, soit quatre points de plus qu'il y a cinq ans.

: Creuse VIE PRIVÉE : 63 ans, originaire de Saint-Christophe en Creuse. Elle a débuté sa carrière en tant que technicien chez France Telecom avant de devenir chargée de mission RH en hygiène, santé et sécurité au travail auprès des collectivités territoriales en 2005.

: 63 ans, originaire de Saint-Christophe en Creuse. Elle a débuté sa carrière en tant que technicien chez France Telecom avant de devenir chargée de mission RH en hygiène, santé et sécurité au travail auprès des collectivités territoriales en 2005. VIE POLITIQUE : Militante syndicale à la CGT mais aussi au PCF puis au sein de la France Insoumise. Catherine Couturier a également été élue municipale à Limay entre 2001 et 2020.

Catherine Couturier n'est pas une novice en politique. Elle a été élue pendant plus de vingt ans au conseil municipal de Limay, dans les Yvelines. Elle est revenue en Creuse pour sa retraite à Saint-Christophe, la commune où elle a grandi. Avant l'union de la gauche, elle était cheffe de file de la France insoumise en Creuse, un parti qu'elle a rejoint dès sa création en 2016. Elle était auparavant au parti communiste. En Creuse, elle a déjà été candidate lors des dernières élections régionales, au printemps 2021, sur la liste de Clémence Guetté.

Catherine Couturier "très satisfaite et très émue"

En direct sur France Bleu Creuse dès l'annonce des résultats définitifs du second tour des législatives, Catherine Couturier, entourée de ses militants à Guéret, a exprimé son émotion : "C'est la première fois que j'étais candidate à une élection en mon nom, cette victoire est le fruit d'un travail collectif et d'une campagne de terrain à la rencontre des Creusoises et des Creusois."

Le résultat démontre selon elle "un rejet du candidat local qui n'a pas été suffisamment présent". Elle félicite néanmoins Jean-Baptiste Moreau, le député sortant de la majorité présidentielle, "pour son fair-play pendant cette campagne".

Les résultats du second tour en Creuse

