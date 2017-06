Législatives : qui est Cendra Motin, la nouvelle députée REM de la 6e circonscription de l'Isère ?

Cendra Motin (REM) a été élue dimanche députée de la 6e circonscription de l'Isère avec 55.17% des suffrages face à Gérard Dezempte (DVD, soutenu par le FN) au second tour des élections législatives 2017. Elle succède ainsi à Alain Moyne-Bressand (LR) député depuis 31 ans et éliminé le 11 juin.

Bio express de Cendra Motin (REM)

Elle habite Villemoirieu depuis 2012. Âgée de 42 ans, elle a deux enfants. Jamais encartée, c'est une novice en politique qui vient donc de mener sa première campagne.

Elle est chef d'entreprise. Il y a 6 ans, elle créée "mon service RH", société de conseils en ressources humaines, basée à Vaulx-en-Velin. Cette société ne compte aujourd'hui plus d'employés et Cendra Motin s'est engagée pendant la campagne à la fermer si elle est élue pour éviter tout conflit d'intérêt. Depuis qu'elle a démarré sa campagne, elle s'est mise en congés sans solde.

Avant ça, elle a travaillé dans plusieurs grosses sociétés. Ainsi, après avoir fait des études littéraires, elle découvre par hasard le monde de la RH et rejoint vite le service paie et RH dans une entreprise de 2.500 personnes. Elle a par ailleurs présidé l'association Vaulx-en-Velin Entreprises.

Elle dit être convaincue à 200% par Emmanuel Macron. De là à franchir le pas et se présenter ? : "J'ai animé des réunions pour En marche et des gens me demandaient d'être candidats. J'ai eu alors le déclic. Sur le plan professionnel, j'avais fini une mission et je sentais le besoin de faire quelque chose qui m'ancre à nouveau dans mes valeurs", précise-t-elle ce dimanche soir. Les commissions qui l'intéressent sont celle de la réforme du territoire et celle des affaires sociales.