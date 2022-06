Législatives - Qui est Charles Fournier, le nouveau député Nupes de la 1re circonscription d'Indre-et-Loire ?

Charles Fournier a été élu ce dimanche député de la 1re circonscription d'Indre-et-Loire avec 53,51 % des suffrages. Le candidat de la Nupes a battu le député sortant Philippe Chalumeau (Renaissance) au second tour des élections législatives 2022.

Vainqueur dans la première circonscription d'Indre-et-Loire à Tours ce dimanche, Charles Fournier a donc réussi à détrôner le député sortant, le macroniste Philippe Chalumeau élu il y a cinq ans. Soutenu par la Nupes, Charles Fournier est en fait un représentant de l'écologie politique. Il n'est pas né à Tours mais il y a passé la majeure partie de sa vie.

Charles Fournier est né dans le Loir-et-Cher, il y a 54 ans, et ce sont ses études d'aménagement du territoire, puis de géographie, qui l'amènent à Tours. Très vite, il s'engage dans le milieu associatif, comme bénévole ou salarié, notamment dans le secteur de l'éducation populaire. Il devient même membre du conseil national de la vie associative.

Élu régional depuis 2010

Il entre en politique à 30 ans comme candidat aux élections régionales, à Tours, sur une liste qui s'appelle "Urgence sociale". Charles Fournier adhère aux Verts au début des années 2000. Élu conseiller régional Europe Ecologie Les Verts en 2010, il est même vice-président de la région Centre-Val de Loire depuis 2015. Il est notamment chargé du climat, des transformations écologiques et sociales des politiques publiques, de la transition énergétique, de l'économie sociale et solidaire et de la vie associative. Il laisse entendre qu'il démissionnera de ce poste dans quelques semaines, maintenant qu'il est député.

Célibataire et père de deux filles, Charles Fournier affirme être soucieux de réduire son impact écologique au quotidien : c'est pour ça qu'il a vendu sa voiture et ne se déplace qu'à vélo ou en transports collectifs.

